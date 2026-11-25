Kronprinzessin Victoria (49) sorgte beim diesjährigen Sverigemiddag für Aufsehen. Zusammen mit ihrer Familie begrüßte die Thronfolgerin im königlichen Schloss etwa 200 geladene Gäste aus verschiedenen Regionen Schwedens. Wie unter anderem Svensk Damtidning berichtet, wählte Victoria für den festlichen Anlass ein elegantes schwarzes Kleid, zu dem ihr limettengrüner Schmuck einen auffälligen Kontrast bildete. Der kräftige Farbtupfer verlieh ihrem Auftritt eine besondere Note. An ihrer Seite empfingen ihr Ehemann Prinz Daniel (53) sowie ihre Eltern König Carl Gustaf (80) und Königin Silvia (82) die Besucher.

Neben dem Kronprinzenpaar und dem Königspaar nahmen auch weitere Mitglieder der schwedischen Königsfamilie an dem Galaabend teil. Prinz Carl Philip (47) und seine Frau Prinzessin Sofia feierten ebenfalls mit den geladenen Gästen. Auf zwei Royals mussten die Besucher allerdings verzichten: Prinzessin Madeleine (44) und ihr Ehemann Chris O'Neill (52) sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab. Die Nachricht erreichte den Palast erst wenige Stunden vor Beginn der Feier. Inzwischen bestätigte der Hof auch den Grund für ihr Fernbleiben. "Ja, leider sind sie erkältet und haben deshalb ihre Teilnahme am Sverigemiddag heute Abend abgesagt", erklärte Hofsprecherin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Damtidning. Die übrigen Familienmitglieder bestritten den Empfang somit ohne Madeleine und Chris.

Für Madeleine dürfte der Ausfall besonders ärgerlich sein. Wie Svensk Damtidning berichtet, hätte sie in diesem Jahr zum ersten Mal am Sverigemiddag teilgenommen. Während die jüngste Tochter des Königspaares und ihr Mann krankheitsbedingt zu Hause bleiben mussten, übernahmen Victoria, Daniel sowie König Carl Gustaf und Königin Silvia die Gastgeberrolle. Das traditionelle Dinner wird jährlich veranstaltet und dient dazu, Menschen zu würdigen, die sich in besonderer Weise um Schweden verdient gemacht haben. Dafür reisen geladene Vertreter aus verschiedenen Regionen des Landes ins königliche Schloss. Dort feiern sie gemeinsam mit der Königsfamilie, die ihnen mit dem Empfang Anerkennung für ihren Einsatz entgegenbringt. Zugleich bietet der Abend den Geehrten die Gelegenheit, die Royals persönlich kennenzulernen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden beim Nobelbankett 2025 im Stockholmer Rathaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria, Mai 2025

Anzeige Anzeige