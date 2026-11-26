Bei einer Gala von Childhood USA in New York rückte Prinzessin Madeleine (44) ihre Mutter Königin Silvia (82) in den Mittelpunkt. Die schwedische Prinzessin nutzte ihren Auftritt im Rahmen eines arbeitsreichen Wochenendes für die World Childhood Foundation, um das Engagement ihrer Mutter zu würdigen. Die Königin war diesmal nicht dabei. Vor den geladenen Gästen hielt Madeleine eine Rede und rückte vor allem Silvias Einsatz für gefährdete Kinder in den Mittelpunkt. Wie das Magazin Svensk Dam berichtet, würdigte sie dabei den bleibenden Einfluss ihrer Mutter auf die Stiftung. "Ihr Mitgefühl, ihre Vision und ihre Entschlossenheit inspirieren bis heute alles, was wir tun. Ich bin stolz darauf, dieses Vermächtnis weiterzuführen", erklärte die Prinzessin in ihrer Ansprache. Mit diesen Worten versprach sie den Anwesenden zugleich, das Lebenswerk der Königin auch künftig fortzusetzen.

Ins Leben gerufen hatte Silvia die Organisation im Jahr 1999. Ihr Ziel war es, schutzbedürftigen Kindern auf der ganzen Welt zu helfen und ihren Anliegen, die oft überhört werden, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. An genau diesen Anspruch erinnerte Madeleine bei ihrem Auftritt. "Als meine Mutter, Königin Silvia, Childhood 1999 gründete, forderte sie uns auf, den Kindern zuzuhören, deren Stimmen allzu oft nicht gehört wurden, und ihre Bedürfnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen", zitiert Svensk Dam aus der Rede. Neben der Gala standen für Prinzessin Madeleine in New York noch weitere offizielle Termine an. So nahm sie während ihres Aufenthalts auch als Vertreterin der Childhood Foundation an einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen teil. Für die dreifache Mutter war das Wochenende in der US-Metropole somit ganz dem Engagement für die Stiftung gewidmet.

Schon seit ihrer Jugend ist Prinzessin Madeleine eng mit dem Engagement ihrer Mutter verbunden. Bereits als junges Mädchen begleitete sie Königin Silvia zu verschiedenen Projekten der Stiftung. Dass sie eines Tages Silvias Nachfolge als Ehrenvorsitzende antreten soll, ist schon seit längerer Zeit vorgesehen. Die Königin zeigte sich in der Vergangenheit voller Vertrauen in ihre Tochter. "Prinzessin Madeleine ist eine kluge, freundliche und sehr fürsorgliche Person. Und sie begleitet und unterstützt mich seit vielen Jahren bei meiner Arbeit für Childhood. Madeleine kennt die Situation, kennt die Probleme, und sie wird eine gute Nachfolgerin sein. Das – das macht mich wirklich glücklich", sagte Silvia gegenüber Bunte. Mit ihrer Rede in New York stellte Madeleine nun erneut die enge Verbindung zu ihrer Mutter und deren Herzensprojekt heraus.

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Imago Prinzessin Madeleine beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf im Königsschloss in Stockholm

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Imago Ankunft am Königlichen Opernhaus: Königin Silvia beim goldenen Hochzeitskonzert in Stockholm

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