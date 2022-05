Busy Philipps (42) und Marc Silverstein gehen wieder getrennte Wege! Im Jahr 2007 traten die Schauspielerin und der Drehbuchautor zusammen vor den Traualtar, um ihre Liebe zu besiegeln. Ein Jahr später kam schließlich ihr erstes Kind zur Welt. 2013 durfte sich Birdie dann über eine kleine Schwester freuen. Doch obwohl das Paar gemeinsamen Nachwuchs hat, schockierte die Blondine ihre Fans nun mit traurigen Nachrichten: Busy erklärte, dass Marc und sie sich nach 14 Jahren Ehe getrennt hätten.

Dieses überraschende Geständnis machte die Blondine nun in der neusten Folge ihres Podcasts "Busy Philipps Is Doing Her Best". "Marc und ich sind schon sehr lange getrennt, und unsere Kinder wissen es, unsere Familien wissen es, unsere Freunde wissen es", erzählte die 42-Jährige. Die Eheleute hätten sich bereits im Februar 2021 getrennt. Marc und sie hätten nach dem Liebes-Aus zwar darüber gesprochen ein Statement zu veröffentlichen, jedoch hätte sich keiner der beiden damit so wirklich wohl gefühlt. "Der sicherste Weg, wie Marc und ich die Privatsphäre unserer Kinder, die wir so verdammt sehr lieben, sicherstellen konnten, war, die Öffentlichkeit nicht einzuweihen", versicherte die Dawson's Creek-Darstellerin.

Anschließend berichtete Busy, dass die einstigen Liebenden immer noch ein gutes Verhältnis zueinander pflegen würden. "Nun, wir lieben uns – sehr sogar! Und wir haben diese wunderbaren Kinder zusammen", teilte die in Illinois geborene Beauty mit. Zudem gebe es viele Dinge, die in ihrer Beziehung dennoch funktionieren würden.

Getty Images Busy Philipps und Marc Silverstein im Mai 2019

Getty Images Busy Philipps und Marc Silverstein

Getty Images Marc Silverstein, Drehbuchautor

