"The Voice" stürzt überraschend unter die Millionenmarke

Die Musikshow The Voice of Germany hat am Samstagabend einen Negativrekord aufgestellt: Erstmals in der Geschichte des Formats schalteten weniger als eine Million Menschen ein. Laut DWDL verfolgten nur 980.000 Zuschauer die neue Ausgabe auf ProSieben. Im Vergleich zur Vorwoche entspricht das einem Rückgang von rund 400.000 Zuschauern. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei gerade einmal 5,1 Prozent. Deutlich mehr Menschen erreichte zur gleichen Sendezeit Barbara Schöneberger (52): Ihre dreistündige Liveshow Verstehen Sie Spaß? verfolgten im Ersten 2,64 Millionen Zuschauer. Damit kam die Moderatorin auf mehr als die doppelte Reichweite der Castingshow.

Auch beim jungen Publikum musste sich die Musikshow deutlich geschlagen geben. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 210.000 Menschen ein, der Marktanteil sank auf schwache 6,5 Prozent. Damit lag das Format nur knapp über dem Allzeittief, das zum Auftakt der diesjährigen Staffel erreicht worden war. An den Samstagen zuvor hatte "The Voice of Germany" in der klassischen Zielgruppe noch regelmäßig zweistellige Marktanteile erzielt. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es lediglich für 7,0 Prozent. Barbara sicherte sich dagegen auch bei den Jüngeren den Spitzenplatz des Abends: 460.000 Zuschauer aus dieser Altersgruppe bescherten ihr einen starken Marktanteil von 14,5 Prozent.

Neben Barbaras Show bekam "The Voice of Germany" auch durch weitere Primetime-Konkurrenz zu spüren, wie schwer es der Musikshow an diesem Abend fiel. Den Gesamtsieg sicherte sich die neue ZDF-Krimireihe "Frankfurt Mord" mit 4,78 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 23,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Promi Big Brother mit 10,2 Prozent den zweiten Platz hinter "Verstehen Sie Spaß?". Insgesamt blieb allerdings auch die Sat.1-Show mit 890.000 Zuschauenden unter der Millionenmarke. RTL setzte unterdessen auf Fantasy: "Harry Potter und der Stein der Weisen" lockte 1,15 Millionen Menschen vor die Bildschirme und erzielte in der klassischen Zielgruppe 9,6 Prozent Marktanteil. Damit lag auch der Filmklassiker vor "The Voice of Germany".

Anzeige Anzeige

Joyn Matthias Killing, neuer Moderator bei "The Voice of Germany"

Anzeige Anzeige

SWR / Benno Kraehahn Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige Anzeige

Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother"-Kandidat 2026