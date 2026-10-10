"Promi Big Brother" stoppt den Quoten-Absturz bei Sat.1

Nach mehreren Tagen mit sinkenden Zahlen kann "Promi Big Brother" bei Sat.1 wieder aufatmen. Die vierte Ausgabe der aktuellen Staffel flimmerte am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr über die Bildschirme und konnte sich laut dem Presseportal ein gutes Stück des jüngst verlorenen Publikums zurückerobern. Insgesamt 1,09 Millionen Zuschauer schalteten ein – nach dem bitteren Quoten-Tief am Mittwoch wurde die magische Millionengrenze damit wieder geknackt. Beim Gesamtpublikum verbuchte das Reality-Format einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Noch steiler ging die Kurve bei den werberelevanten Zuschauern nach oben: 0,42 Millionen der 14- bis 49-Jährigen fieberten im Container mit, was den Marktanteil auf starke 12,2 Prozent nach oben trieb. Bemerkenswert ist die Erholung vor allem deshalb, weil die Realityshow am Donnerstagabend gegen starke Konkurrenz antreten musste. Im Gegenprogramm lief mit "Wer wird Millionär?" eines der erfolgreichsten Quizformate des deutschen Fernsehens.

Auch die Begleitshow im Anschluss konnte sich nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder fangen. "Promi Big Brother – Die Late Night Show" mit Jochen Bendel (58) lief zwischen 22:20 Uhr und 23:30 Uhr und erreichte 0,67 Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum standen damit 4,9 Prozent Marktanteil zu Buche. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,28 Millionen Menschen ein, was der Show einen starken, zweistelligen Marktanteil von 10,7 Prozent bescherte. Im Vergleich zum Mittwoch bedeutet das für den Moderator und seine Crew ein klares Plus bei der Gesamtzuschauerzahl. Ein deutlicher zusätzlicher Sog durch die vorangegangene Hauptshow blieb allerdings aus – zwischen dem Ende der Liveshow und dem Start der Late-Night-Ausgabe verlor das Format erneut einen erheblichen Teil seines Publikums.

Der Blick auf den bisherigen Staffelverlauf zeigt, wie deutlich die Zahlen zuvor nachgegeben hatten. Zum Auftakt hatte "Promi Big Brother" noch 1,26 Millionen Zuschauer und 5,9 Prozent Marktanteil verbucht. Am zweiten Abend ging die Reichweite bereits auf 1,11 Millionen Zuschauer bei 5,7 Prozent zurück, bevor am Mittwoch mit glatten 1,00 Millionen Menschen und mageren 4,9 Prozent der vorläufige Tiefpunkt erreicht wurde. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte der Trend nach unten: Von anfangs 0,50 Millionen und starken 13,6 Prozent rutschte das Reality-Format auf 0,39 Millionen und 11,1 Prozent ab. Einen ähnlichen Verlauf nahm die "Late Night Show": Nach 0,71 Millionen Zuschauern zum Start waren es am Dienstag 0,65 Millionen und am Mittwoch nur noch 0,60 Millionen. Mit den 0,67 Millionen vom Donnerstag liegt die Sendung nun wieder näher an ihrem Auftaktwert.

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