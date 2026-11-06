TV-Überraschung: Sarah Engels ist Teil dieser Erfolgsshow

Sarah Engels (34) sorgt heute Abend für eine echte TV-Überraschung: Die Sängerin ist bei The Voice of Germany zu sehen. In der 13. Folge der aktuellen Staffel nimmt sie als Gastjurorin Platz und unterstützt die Talente während der Battles. Laut Sender handelt es sich bei ihrem Auftritt in dem langjährigen Erfolgsformat allerdings um ein einmaliges Gastspiel. Hintergrund des Engagements ist ein Deal, den Sarah mit ProSiebenSat.1 abgeschlossen hat. Die Folge läuft heute Abend ab 20:15 Uhr auf Sat.1. Wer lieber streamt, kann die Ausgabe parallel auch beim Streamingdienst Joyn abrufen. Für das Publikum öffnet sich damit ein ungewohnter Blickwinkel auf den Star. Anstatt wie gewohnt selbst im Rampenlicht zu stehen, nimmt die Sängerin dieses Mal auf der anderen Seite des Studios Platz. Als Teil des Entscheidungsgremiums bestimmt sie nun Seite an Seite mit den Coaches, welche Talente die nächste Runde erreichen und wer die Show verlassen muss.

Schon vor der Ausstrahlung hatte Sarah eine klare Botschaft für die Kandidaten parat. "An sich selbst glauben und Spaß haben", lautet ihr Tipp an die Nachwuchstalente, wie der Sender verriet. Bei der Beurteilung der packenden Battle-Auftritte ist die Gastjurorin keineswegs auf sich allein gestellt. Am Jurypult bekommt sie prominente Rückendeckung von der Stammbesetzung der Show: Rea Garvey (53), Nico Santos (33) und Shirin David (31) sind ebenso dabei wie das eingespielte Duo Michi Beck (58) und Smudo (58) von den Fantastischen Vier. Inmitten dieser geballten Musikkompetenz analysiert Sarah die Gesangsduelle der Kandidaten, die im direkten Vergleich auf der Bühne alles geben. Völlig neu ist es für die Sängerin nicht, anderen ihre stimmliche Expertise weiterzugeben. Bereits in der Vergangenheit hat sie ihr Wissen rund um Gesang mit anderen geteilt. Ihr überraschender Platz in der Jury von "The Voice of Germany" ist für sie dennoch ein ganz neuer TV-Job – und ein Einsatz in einem Format, das seit vielen Jahren zu den bekanntesten Musikshows im deutschen Fernsehen gehört.

Einem breiten Publikum wurde Sarah selbst durch eine Castingshow bekannt. Als Kandidatin bei "DSDS" sang sie sich bis ins Finale und belegte am Ende den zweiten Platz. Abseits des Tonstudios bewies sie ihr Talent unter anderem vor der Filmkamera und in diversen Reality-Shows. Doch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beschränkte sich nie nur auf ihre beruflichen Meilensteine. Auch abseits der Bühne stand ihr Privatleben über Jahre hinweg im Fokus der Schlagzeilen. Ihre Beziehung mit Pietro Lombardi (34), die einst durch das gemeinsame Kennenlernen bei "DSDS" ihren Anfang nahm, wurde von den Fans auf Schritt und Tritt mitverfolgt. Während ihrer Ehe, die aufgrund eines Seitensprungs endete, trat sie unter dem Namen Sarah Lombardi auf. Nach der Trennung von dem Sänger hat sie inzwischen erneut ihr privates Glück gefunden. Die Musikerin ist wieder verheiratet und mittlerweile zweifache Mutter. Ihre Familie und ihre Karriere unter einen Hut zu bringen, gehört damit längst zu Sarahs Alltag.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, August 2026

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Getty Images Sarah Engels beim Meet & Greet im Fan Village des Eurovision Song Contest in Wien, 2026

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