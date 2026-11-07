Große Gefühle: Sarah Engels wird bei "The Voice" emotional

Gastcoach Sarah Engels (34) kämpfte am Freitagabend sichtlich mit den Tränen. Bei den letzten Battles von The Voice of Germany standen die Gruppe "Soul-Food Vocalist" und Zayed gemeinsam auf der Bühne und sangen den Song "Fall on Me" von A Great Big World und Christina Aguilera (45). Doch Sarah war nicht die Einzige, die der Auftritt tief bewegte: Auch Coach Nico Santos (33) verdrückte während der gefühlvollen Ballade eine Träne. "Das hat sich angehört wie im Himmel!", schwärmte Sarah in der Castingshow. Ganz überwältigt von ihren Emotionen fügte sie hinzu: "Das Lied möchte ich hören, wenn ich von dieser Welt gehe. Mir fehlen die Worte. Wenn Nico nicht euch alle mitnimmt, dann ist hier irgendwas falsch!"

Hinter "Soul-Food Vocalist" stecken Carmen Scognamiglio, Francesco Capriglione, Antonella Parmentola und Simone Capriglione. Das Quartett trat im Battle gegen den erst 21-jährigen Zayed an. Auch Shirin David (31) konnte ihre Begeisterung kaum zurückhalten: "Das war ganz, ganz großes Kino. Wenn ich ausnahmsweise mal nicht 'Battle of the Night' bekomme, dann habt ihr das verdient." Nico ließ seine Talente anschließend allerdings noch etwas zappeln. Seine Entscheidung wollte er erst nach dem Auftritt der nächsten Kandidaten verkünden. Letztlich entschied sich der Coach dafür, keinen seiner Schützlinge nach Hause zu schicken, und nahm alle mit in die Teamfights. Sarah verlieh der Performance sogar den Titel "Battle of the Night". Die gerührte Gastjurorin brachte ihre Begeisterung noch einmal auf den Punkt: "Das hatte etwas Göttliches."

Auch das darauffolgende Battle aus dem Team von Rea Garvey (53) sorgte für große Emotionen. Ruben Claro und Maja Atzmüller wagten sich an den Rockhit "Rebel Yell" von Billy Idol (70) und überzeugten damit ihren Coach. Rea fand ähnlich emotionale Worte wie Sarah zuvor: "Wenn ich von dieser Welt gehe – dann will ich das hören!", sagte der Sänger. Shirin war ebenfalls begeistert, ordnete den Auftritt jedoch knapp hinter dem emotionalen Duell aus Nicos Team ein. "Ich würde definitiv sagen, das ist ein 'Battle of the Night' – wenn es die von Nico nicht gäbe", erklärte die Rapperin. Für Rea fiel die Entscheidung am Ende leicht: Er wollte sich von keinem der beiden Talente trennen und nahm sowohl Ruben als auch Maja mit in die nächste Runde. Damit dürfen sich auch die beiden Sänger auf die Teamfights freuen.

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Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

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Joyn Nico Santos, Rea Garvey, Shirin Savid, Michi Beck und Smudo, "The Voice of Germany"-Coaches 2026

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