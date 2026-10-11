Yvonne Pferrer und Partner Jeremy Grube haben sich verlobt

Große Neuigkeiten bei Yvonne Pferrer (32) und Jeremy Grube (32): Nach fast 13 gemeinsamen Jahren haben sich die beiden verlobt. Die frohe Botschaft verkündet das Paar nun mit mehreren neuen Pärchenfotos auf Instagram. Auf den Aufnahmen hält die 32-Jährige stolz ihre Hand in die Kamera und präsentiert ihren funkelnden Verlobungsring, während sich die beiden innig umarmen. Die entscheidende Frage stellte Jeremy während ihres Trips nach Rangiroa, einem Atoll in Französisch-Polynesien. Yvonne macht deutlich, dass der Zeitpunkt kaum hätte besser sein können: Weder ein anderer Tag noch ein anderer Ort hätten besser zu diesem besonderen Schritt gepasst. Für die zwei Social-Media-Stars beginnt damit nach vielen gemeinsamen Jahren ein neues Kapitel. Für zahlreiche Follower dürfte die Verlobung überraschend kommen – schließlich hatten sich die beiden beim Thema Hochzeit bislang eher zurückgehalten.

Dass eine Hochzeit für sie lange keine große Rolle spielte, erklären die beiden ganz offen. Yvonne und Jeremy wollten ihre Liebe nie durch einen Trauschein definieren. Mittlerweile habe sich die Verlobung für beide jedoch genau richtig angefühlt – vor allem, weil es eine Entscheidung sei, die sie ausschließlich für sich selbst treffen. Die Stimmung nach dem Antrag beschreibt Yvonne als ausgelassen: Das Paar habe viel gelacht, herumgealbert und einfach die gemeinsame Zeit sowie die Tatsache genossen, schon so lange zusammen durchs Leben zu gehen. Jeremy brachte seine Aufregung auf Social Media mit einem humorvollen Vergleich auf den Punkt: "Ich habe ganz viele Gummibärchen, die gerade in mir auf der Hüpfburg springen." Auch seine Verlobte blickte voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft: "Und dass wir jetzt mit ganz viel Spaß, Liebe und Leichtigkeit auch die nächsten Schritte gemeinsam gehen."

Schon vor wenigen Monaten hatten Yvonne und Jeremy eine weitere persönliche Veränderung öffentlich gemacht. Damals verkauften sie ihren geliebten Camper-Van namens "True". Fünf Jahre lang hatte das Fahrzeug die beiden begleitet und war Schauplatz unzähliger gemeinsamer Reisen sowie eines prägenden Lebensabschnitts gewesen. Der Abschied fiel dem Paar nicht leicht, doch ihre Prioritäten hatten sich inzwischen verschoben: Mittlerweile haben die beiden ein Haus bezogen und beschäftigen sich mit ihrer Familienplanung. Die Verlobung fügt sich damit in eine Lebensphase ein, in der die langjährigen Partner ihre gemeinsame Zukunft neu gestalten und weitere persönliche Schritte planen. Kennengelernt hatten sich die Influencerin und der Musiker vor rund 13 Jahren. Seitdem lassen sie ihre Community immer wieder an ihrem Alltag, ihren Reisen und ihren gemeinsamen Plänen teilhaben.

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Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer nach ihrer Verlobung, Oktober 2026

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Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Oktober 2026

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Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube vor ihrem Camper