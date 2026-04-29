Familienplanung: Yvonne Pferrer und Jeremy verkaufen Camper

Für Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (32) endet eine Ära: Das Paar hat sich dazu entschieden, seinen geliebten Camper-Van "True" zu verkaufen. Auf Instagram teilte Yvonne die Neuigkeit mit ihren Followern und erklärte, warum der Abschied von dem treuen Reisegefährten trotz aller Schwermut der richtige Schritt sei. "Jetzt, fünf Jahre später, mit Haus und Familienplanung haben sich unsere Prioritäten geändert", schrieb die Influencerin dazu. Zu einem Post mit zahlreichen Fotos aus dem Van ergänzte sie: "Ein Kapitel geht zu Ende."

Yvonne und Jeremy hatten den Camper-Van im Jahr 2021 selbst ausgebaut – ein Projekt, das sie ganze sechs Monate beschäftigt hatte. Mit "True", wie sie das Fahrzeug liebevoll nannten, bereisten sie die Welt und sammelten gemeinsame Erlebnisse. In ihrem Post blickte Yvonne wehmütig zurück: "Vor neun Jahren begann alles mit einer Idee und unserem ersten selbst ausgebauten Camper. Heute blicken wir auf unvergessliche Reisen, Herausforderungen und Momente zurück. Und auch wenn es sich nicht leicht anfühlt: Es ist Zeit, loszulassen." Nun sucht das Paar einen neuen Besitzer, der den Van für genau das nutzt, wofür er gebaut wurde – das Reisen.

Yvonne und Jeremy sind nicht nur als Paar, sondern auch als Content-Creator-Duo bekannt und teilen viele Abenteuer öffentlich mit ihrer Community. Beide sind im Jahr 1994 geboren und lernten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Reisen und die Outdoorwelt kennen. Der Abschied von "True" markiert für die beiden offenbar einen neuen Lebensabschnitt. "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber es ist die richtige", hielt Yvonne auf Instagram fest.

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Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

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Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube auf dem Dach ihres Campers

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Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube vor ihrem Camper