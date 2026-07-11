Versehen: Yvonne Pferrer sprüht sich Bärenspray ins Gesicht

Autsch, was für ein schmerzhafter Zwischenfall! Yvonne Pferrer (31) hat sich während ihrer Reise durch Kanada versehentlich Bärenspray ins Gesicht gesprüht. Auf Instagram zeigte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ein Video von sich mit knallrotem, stark gereiztem Gesicht und schilderte, wie es dazu kam. Die Influencerin war im Grizzlybärengebiet unterwegs und hatte das Spray griffbereit im Auto. Vor dem Tanken legte sie den Gurt mit dem Mittel auf den Sitz. Als sie anschließend wieder einstieg, setzte sie sich unabsichtlich darauf und löste es aus. Der Moment hatte für Yvonne heftige Folgen, die sie nun mit ihren Followern teilt. Die Folgen: "Kurzzeitige Blindheit, Atemnot und das Gefühl, als würde die gesamte Haut verbrennen."

Zu dem Clip schrieb Yvonne: "Der Moment, nachdem du dir Bärenspray ins Gesicht gesprüht hast… Nicht nachmachen." Außerdem erklärte sie, dass sie schon einmal Pfefferspray abbekommen habe, Bärenspray aber "noch mal eine ganz andere Liga" sei. Auch auf die Gefährlichkeit des Sprays ging sie in ihrem Beitrag ein. "Da sieht man mal, was man den Bären damit antun würde. Also wirklich nur im absoluten Notfall verwenden. Bären sind in der Regel friedlich!", betonte sie. Yvonne habe nicht gedacht, "dass sich die Sicherung so schnell lösen kann". Weiter schrieb sie, dass das wohl häufiger passiere und sie den Moment deshalb teilen wollte, "damit ihr Bescheid wisst".

Yvonne und ihr Partner Jeremy Grube (32) sind bekannt für ihre Trips rund um den Globus. Umso mehr wundert es, dass die beiden vor rund zwei Monaten einen großen Einschnitt verkündet hatten: Sie wollten ihren geliebten Camper-Van "True" verkaufen. Auf Social Media erklärte Yvonne damals den Grund für den Abschied: "Jetzt, fünf Jahre später, mit Haus und Familienplanung haben sich unsere Prioritäten geändert." Dazu schrieb sie auch: "Ein Kapitel geht zu Ende."

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Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Influencerin

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