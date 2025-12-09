Emotionaler Post: Yvonne Pferrer erinnert an Ingo Kantorek

Yvonne Pferrer (31) hat mit bewegenden Worten an ihren verstorbenen Serienkollegen Ingo Kantorek (†44) erinnert. Auf Instagram teilte die Reality-Darstellerin eine Reihe alter Fotos, auf denen sie und Ingo gemeinsam posieren, lachen und sich in den Arm nehmen. Dazu schrieb Yvonne: "Du fehlst. Weil ich weiß, dass du niemals in Vergessenheit geraten wolltest. Und das wirst du auch niemals. Immer und immer wieder denke ich an dich. Es braucht nicht viele Worte. Du fehlst einfach."

Den Anlass für den emotionalen Post erklärte sie ebenfalls: "Vorgestern bin ich auf der Autobahn an einem ähnlichen Unfall vorbeigefahren. Ich war direkt wieder zurückversetzt in alte Gedanken und Gefühle." Der Schauspieler war 2019 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Unter dem Beitrag der Influencerin sammelten sich zahlreiche Reaktionen aus dem Serienumfeld. Viele Kolleginnen und Kollegen schickten Herzen und tröstende Worte. Auch Sophie Imelmann (29) und Pia Tillmann (39) meldeten sich mit traurigen Emojis in der Kommentarspalte.

Schon in der Vergangenheit hat Yvonne immer wieder gezeigt, wie sehr ihr Ingo fehlt und wie wichtig es ihr ist, sein Andenken lebendig zu halten. Zum fünften Todestag des Schauspielers schrieb sie auf Instagram: "Unvergesslich, ich vermisse dich. Heute vor fünf Jahren. Und immer noch stelle ich mir manchmal die Frage, was wäre, wenn?" Damals beschrieb die Influencerin, wie sehr sie das Thema Verlust begleitet. "Nichts bleibt, wie es einmal war, und dieses Auf und Ab wird immer bleiben. Aber damit sind wir nicht allein", erklärte Yvonne damals ihren Fans. Sie erinnerte daran, dankbar für jeden Tag zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Ingo Kantorek

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Ingo Kantorek und Yvonne Pferrer, ehemalige "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer im März 2023