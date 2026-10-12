Amanda Seyfried verzichtet wegen Sexszenen auf neue Rolle

Amanda Seyfried (40) hat einer Serienhauptrolle eine Absage erteilt – und zwar wegen der zahlreichen Sexszenen, die dafür nötig gewesen wären. Bei einer Podiumsdiskussion auf dem Hamptons International Film Festival in East Hampton sprach die Schauspielerin offen über ihre Entscheidung, wie People berichtet. Moderiert wurde die Runde von Alec Baldwin. "Ich habe eine Serie abgelehnt, in der ich ständig Sex hätte haben müssen – wegen des Sexes. Es spielt keine Rolle [mit wem]... Ich will das nicht machen. Ich fühle mich damit unwohl. Im Moment ist das nichts für mich", erklärte sie dort. Welches Projekt genau gemeint war, verriet die Darstellerin nicht. Ein wichtiger Grund für die klare Grenze: ihre Rolle als Mutter. Ihre Tochter Nina und ihr Sohn Thomas sind mittlerweile alt genug, um bewusst mitzubekommen, in welchen Projekten Mama vor der Kamera steht.

Früher habe die Schauspielerin das Thema deutlich gelassener gesehen. Damals habe sie es sogar amüsant gefunden, dafür bezahlt zu werden, einen attraktiven Kollegen zu küssen. Mit den Jahren habe sich ihr Blick auf inszenierte Intimität jedoch verschoben. "Manchmal ist es großartig. Manchmal ist es wirklich unangenehm", schilderte Amanda laut dem Newsportal. Aktuell habe sie schlicht kein Interesse daran, sich vor einem Darsteller auszuziehen, den sie nicht kennt. Auch romantische Nähe zu jemandem darzustellen, mit dem sie privat keine solche Beziehung verbindet, komme für sie derzeit nicht infrage. Ihre Entscheidung versteht Amanda allerdings nicht als endgültige Absage an vergleichbare Stoffe. Sollte ihr zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein solches Projekt angeboten werden, könnte ihre Antwort anders ausfallen. Schließlich könne sie sich dann in einer anderen Lebensphase befinden. Im Moment überwiegt für die zweifache Mutter aber das Unbehagen bei der Vorstellung, über längere Zeit viele Sexszenen drehen zu müssen.

Der Einfluss ihrer Kinder reicht dabei weit über Nacktszenen hinaus. Nina und Thomas bestimmen grundsätzlich mit, welche Jobs die Schauspielerin annimmt und wie sie ihren Arbeitsalltag organisiert. Für Dreharbeiten pendelt die zweifache Mutter zwar flexibel, doch die Wochenenden hält sie sich konsequent frei: Von Freitagabend bis Sonntag will sie zu Hause auf ihrer Farm sein und ihre beiden Kinder abends selbst ins Bett bringen. Nina und Thomas stammen aus Amandas Ehe mit dem Schauspieler Thomas Sadoski (50). Das Paar machte im September 2026 nach neun Ehejahren öffentlich, dass es bereits seit einiger Zeit getrennt ist. Trotz des Ehe-Aus betonten beide gegenüber People, als Familie weiterhin eng verbunden zu bleiben: "Wir sind schon eine Weile getrennt, und es hat sich als die richtige Entscheidung für uns und unsere Familie erwiesen. Wir werden einander für immer haben – und das ist gut."

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Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

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Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Life and Deaths of Wilson Shedd" beim TIFF 2026 in Toronto

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Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried, April 2019 in New York City