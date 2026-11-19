Amanda Seyfried (40) bringt sich mit einer kurzen, aber provokanten Frage als mögliche Filmpartnerin des neuen James Bond ins Gespräch. Das Branchenmagazin Variety hatte auf Instagram mehrere Schauspielerinnen vorgeschlagen, die für die Rolle an der Seite des neuen 007 infrage kämen. Unter dem Beitrag meldete sich Amanda mit einem knappen Kommentar zu Wort: "Bin ich zu alt?" Der Vorstoß kommt nur wenige Tage nach der Enthüllung, dass Robert Pattinson (40) künftig als 007 zu sehen sein soll. Der Brite ist genau wie die Schauspielerin 40 Jahre alt. Damit wäre Amanda an Roberts Seite genauso alt wie der neue Geheimagent – und würde deutlich von einer langjährigen Besetzungstradition der Filmreihe abweichen. Denn Frauen, die Bond auf seinen Missionen begleiten, waren bislang meist jünger als der jeweilige Hauptdarsteller. Mit ihrer kurzen Nachfrage lenkt Amanda den Blick auf ein Thema, über das in Hollywood nur selten offen gesprochen wird: Weshalb gelten Frauen, die genauso alt sind wie der männliche Hauptdarsteller, für eine solche Rolle offenbar schon als vergleichsweise alt?

Die Reaktionen auf Amandas Vorstoß fallen unter dem Variety-Beitrag auf Instagram gespalten aus. Einige Fans sind von der Idee begeistert und sehen den Mamma Mia!-Star schon an Roberts Seite. "Sie ist das perfekte Bond-Girl", schwärmt etwa ein Fan, während ein weiterer versichert: "Würde ich sofort schauen." Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sich die Blondine nicht als Filmpartnerin des neuen Geheimagenten vorstellen können. "Sie hat einfach nicht diese Bond-Girl-Aura", heißt es in einem Einwand. Ein weiterer verweist direkt auf das Alter der beiden: "Dann wären sie ja gleich alt, also eher nicht." Neben Amanda werden aktuell mehrere jüngere Schauspielerinnen als mögliche Filmpartnerinnen des neuen 007 gehandelt. Zu ihnen gehören Margaret Qualley (32), Zendaya (30), Florence Pugh (30), Sydney Sweeney (29) und Anya Taylor-Joy (30). Eine offizielle Bestätigung dafür, wer Robert im nächsten Bond-Abenteuer zur Seite stehen wird, gibt es bislang allerdings nicht.

Wie selten eine solche Altersverteilung wäre, zeigt ein Blick auf die über 60-jährige Geschichte der offiziellen Bond-Filme von Eon. Nur drei von insgesamt 26 weiblichen Hauptdarstellerinnen waren älter als der jeweilige Bond-Darsteller: Honor Blackman (†94) in "Goldfinger", Diana Rigg (†82) in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" und Monica Bellucci (62) in "Spectre". Im Schnitt waren die Frauen an Bonds Seite rund 15 Jahre jünger als der Agent. Den größten Abstand gab es 1981 bei "In tödlicher Mission". Roger Moore (†89) war beim Dreh 52 Jahre alt, Carole Bouquet erst 23. Früher folgten die Frauenrollen sogar festgelegten Kategorien. Drehbuchautor Roald Dahl erklärte 1967 gegenüber dem Playboy, dass "Bond Girl 1" im ersten Drittel des Films vom Feind getötet werde, "am besten in Bonds Armen". "Bond Girl 2" arbeite für den Feind. Die dritte Frau stehe leidenschaftlich auf Bonds Seite. Sie solle überleben und ihm bis zum Schluss keine anzüglichen Freiheiten gewähren.

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Getty Images Amanda Seyfried bei der Weltpremiere des Netflix-Films "Steps" im Plaza Hotel in New York

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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