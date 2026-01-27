Genug Familienzeit: Amanda Seyfried verrät Regel für Jobs

Amanda Seyfried (40) hat in einem neuen Vogue-Profil offenbart, nach welcher einzigen Regel sie Jobs annimmt – und die hat alles mit ihrer Familie zu tun. Die Schauspielerin, die mit Ehemann Thomas Sadoski (49) Tochter Nina und Sohn Thomas großzieht, pendelt für Drehs zwar flexibel, setzt aber eine feste Grenze: Von Freitagabend bis Sonntag schläft sie zu Hause bei ihren Kindern auf der Farm. "Ich kann sagen: 'Ich mache das möglich, aber ich muss Freitagabend, Samstag, Sonntag bei meinen Kindern schlafen. Ich muss mit ihnen ins Bett gehen.' Das ist meine einzige Regel", erklärte Amanda. Damit macht die "The Testament of Ann Lee"-Darstellerin klar, wann Arbeit Pause hat – und weckt mit ihrer Klarheit sofort Neugier auf den Familienrhythmus hinter den Kulissen.

Die US-Starschauspielerin betont, dass sie sich glücklich schätzt, ihre Projekte inzwischen so organisieren zu können, dass die Familienzeit maximiert wird. "Es ist das Privileg, das ich zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere habe", sagte Amanda. Die Wochenenden seien ihr Energiebooster: "Es hilft wahrscheinlich ihnen, aber es hilft definitiv mir." Selten spricht sie öffentlich über ihr Privatleben, doch schon im Gespräch mit dem Magazin People im Dezember 2024 zeichnete sie ein lebendiges Bild ihres Alltags zwischen Set, Schulweg und Stall: Wenn die Kinder in der Schule sind, gehören ihr ein paar ruhige Minuten – und die nutzt sie konsequent. "Wenn ich füttere, höre ich ein Hörbuch", erzählte sie über die vielen Tiere auf der Farm.

Amanda hat zudem im Gespräch mit Vogue ihren Mann als große Stütze hervorgehoben und dafür gedankt, dass er eigene Pläne oft hinten anstellt. "Er opfert viel für mich", betonte sie und verriet, wie sehr Thomas sie in all den turbulenten Zeiten unterstützt habe. Gerade weil der Schauspieler selbst viel Verständnis für die Branche mitbringt, seien gemeinsame Absprachen bei neuen Rollenangeboten umso wichtiger gewesen. Amanda stellte klar: "Ich wäre wirklich lieber zu Hause bei euch", und machte damit deutlich, wie sehr Familienzeit auch für sie immer an erster Stelle steht.

Getty Images Amanda Seyfried bei den Astra Film Awards 2026 im Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Amanda Seyfried bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried, April 2019 in New York City