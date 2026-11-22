Billy Evans bleibt bei seiner Version: Bei seinem ersten Treffen mit der verurteilten Betrügerin Elizabeth Holmes will er keine Ahnung gehabt haben, wer die frühere Theranos-Gründerin ist. Das erklärte ihr Verlobter jetzt in der Sendung "TMZ Live", in der er über die neue Dokumentation "You Can See Everything" sprach. Auch auf ungläubige Nachfragen hin wich er nicht von seiner Darstellung ab. Um zu zeigen, dass er berühmte Persönlichkeiten oft nicht erkennt, erzählte er eine kuriose Anekdote. Auf einer Dachparty während der Comic-Con sei er mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der sich als Jim vorgestellt habe. Dass vor ihm Starregisseur James Cameron (72) stand, sei ihm nicht aufgefallen. Billy habe seinen Gesprächspartner sogar gefragt, ob dieser vielleicht an irgendeinem Werk beteiligt gewesen sei, das er kennen könnte. Erst nach der Unterhaltung sei ihm klar geworden, wen er vor sich gehabt hatte: James steckt hinter Kinohits wie Titanic und Avatar. Mit der Anekdote untermauerte Billy seine Behauptung, auch Elizabeth zunächst nicht erkannt zu haben.

Auch bei einer anderen Szene aus "You Can See Everything" stellte sich Billy schützend vor seine Partnerin. Darin zeigt Regisseur Nathan Fielder der Unternehmerin den Comedyklassiker "Who's on First?" von Abbott und Costello. Damit wollte er prüfen, ob Elizabeth tatsächlich Schwierigkeiten mit Wortspielen und Missverständnissen hat. Fielder ging so der Frage nach, ob sie die Tragweite ihrer Aussagen über angeblich mögliche Tests mit der Theranos-Technologie missverstanden haben könnte. Schuldig gesprochen, wurde sie, weil sie Investoren bewusst getäuscht haben soll. Laut Billy habe Elizabeth den Witz selbst dann nicht verstanden, als er ihn ihr hinterher erklärt habe. Gleichzeitig betonte Billy, Elizabeth sei während der Dreharbeiten erschöpft und mit der Betreuung ihrer kleinen Tochter beschäftigt gewesen. Darüber hinaus kritisierte er die Umsetzung einiger nachgestellter Szenen. Seinen eigenen Anteil an den Einnahmen des Projekts habe er ausgeschlagen. Billy stellte sich damit erneut hinter die Unternehmerin, die wegen Betrugs eine Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis verbüßt.

Die Dokumentation von Nathan und Lance Oppenheim dauert stolze 174 Minuten und hält eine echte Überraschung bereit. Amanda Seyfried (40) schlüpfte darin heimlich noch einmal in die Rolle von Elizabeth. Die Schauspielerin hatte die Unternehmerin bereits in der Miniserie "The Dropout" verkörpert und war für diese Darstellung mit einem Emmy ausgezeichnet worden. Für das neue Projekt wirkte sie an nachgestellten Szenen mit. Ihr Engagement stimmte sie zunächst nicht einmal mit ihrem eigenen Team ab. Weder in Teasern noch in Trailern wurde ihre Beteiligung angekündigt, und auch bei Presseterminen blieb sie ein gut gehütetes Geheimnis. Erst ungefähr zur Hälfte des Films taucht Amanda überraschend auf. Ganz ohne Sorgen ließ sich die Hollywood-Darstellerin allerdings nicht auf das ungewöhnliche Geheimprojekt ein. Sie hatte befürchtet, dass ihre Entscheidung, ohne vorherige Rücksprache an dem Projekt mitzuwirken, ihrer Karriere schaden könnte. Die Dokumentation verbindet Elizabeths Geschichte mit deren filmischer Nachstellung.

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Imago Elizabeth Holmes. 2019

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Imago Elizabeth Holmes, 2019

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