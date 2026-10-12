Arthur Leclerc begleitet Alexandra mit Babybauch zur Gala

Alexandra Leclerc hat bei der "Global Gift Gala" in Monaco einen glamourösen Auftritt hingelegt. Am Freitagabend, dem 9. Oktober, erschien der Social-Media-Star hochschwanger im Hôtel de Paris Monte-Carlo. In einem hellblauen Abendkleid mit langer Schleppe präsentierte die werdende Mutter ihren runden Babybauch und posierte strahlend für die Fotografen auf dem roten Teppich. Ihr Ehemann Charles Leclerc (28) konnte sie bei dem Benefizabend nicht begleiten. Der Formel-1-Pilot steckte mitten in den Vorbereitungen auf den Großen Preis von Singapur. Allein musste Alexandra den Auftritt dennoch nicht absolvieren: Ihr Schwager Arthur Leclerc stand ihr zur Seite. Der jüngere Bruder des Rennfahrers führte Alexandra über den roten Teppich und ließ sich gemeinsam mit ihr vor den Kameras ablichten.

Bei der Benefizveranstaltung blieb es für Alexandra nicht bei der Rolle als Gast – im Laufe des Abends trat sie laut DHN sogar selbst ans Mikrofon und hielt eine Laudatio. Auf dem Weg dorthin bekam die werdende Mutter Unterstützung von Eva Longoria (51). Die Schauspielerin ging aufmerksam neben Alexandra her und achtete darauf, dass diese nicht über die lange Schleppe ihres hellblauen Kleides stolperte. Auch sonst war die Gästeliste prominent besetzt. Neben Eva fanden sich Prinzessin Stéphanie sowie ihre Kinder Camille Gottlieb (28), Pauline Ducruet (32) und Louis Ducruet (33) in Monte-Carlo ein. Louis erschien wiederum gemeinsam mit seiner Ehefrau Marie Ducruet. Alexandras Auftritt fiel nur kurze Zeit vor der erwarteten Geburt ihres ersten Kindes besonders ins Auge. Außerdem zeigt sie sich bei öffentlichen Veranstaltungen nur selten ohne ihren Mann.

Alexandra und Charles erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Rennfahrer selbst hatte wenige Tage vor der Gala erklärt, dass seine hochschwangere Frau ihn aktuell nicht mehr auf seine Reisen begleiten könne – es gehe ihr zu Hause in Monaco aber gut. Während er sich in Singapur auf das Rennwochenende vorbereitete, konnte Alexandra somit auf die Unterstützung seines Bruders zählen. Dass Arthur sie zur Gala begleitete, machte den engen Zusammenhalt innerhalb der Familie sichtbar. Zur monegassischen Fürstenfamilie pflegen die Leclercs ohnehin enge Verbindungen. Marie Ducruet war laut Berichten sogar an der Organisation der Hochzeit des Paares beteiligt.

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Imago Arthur Leclerc und Alexandra Leclerc bei der Monaco Global Gift Gala im Hotel de Paris

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Imago Alexandra Leclerc bei der 2nd Monaco Global Gift Gala im Hotel de Paris, Monaco, 9. Oktober 2026

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Getty Images Charles Leclerc und Alexandra Leclerc vor dem ersten Training beim Ungarn-GP in Mogyorod