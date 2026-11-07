Charles Leclerc verliert süße Worte über neue Rolle als Papa

Charles Leclerc (29) geht in seiner Rolle als Vater vollkommen auf. Am 3. November kam in Monaco seine Tochter Bianca zur Welt – das erste Kind des Rennfahrers und seiner Ehefrau Alexandra Leclerc. Beim Großen Preis von Brasilien hat der Formel-1-Star nun erstmals über seine neue Rolle als Papa gesprochen. Wie Daily Mail berichtet, zeigte sich Charles dabei tief bewegt: "Es ist definitiv das Besonderste überhaupt. Man rechnet irgendwie damit, weil ich immer ein junger Vater sein wollte. Und mit Alex fühlte es sich offensichtlich wie der richtige Zeitpunkt an." Die Geburt sei für ihn ein außergewöhnlicher Augenblick gewesen, erklärte der Ferrari-Pilot weiter. "Es ist ein ganz besonderer Moment. Es ist eine Woche, an die ich mich aus all den schönen Gründen für immer erinnern werde", schwärmte er. Die vergangenen Tage habe er vollständig seiner Kleinen gewidmet. Dieses Gefühl sei für ihn "unglaublich" gewesen.

Um bei der Geburt dabei sein zu können, zögerte Charles nicht lange: Unmittelbar nach dem Großen Preis von Mexiko am vergangenen Sonntag machte er sich auf den Weg zurück nach Monaco. Viel Zeit zum Durchatmen blieb ihm jedoch nicht, denn nur wenige Tage später stand bereits die Weiterreise nach Brasilien an, wo an diesem Wochenende das nächste Rennen stattfindet. Dass Familie für den Sportler eine große Rolle spielt, hatte er bereits vor Biancas Geburt öffentlich klargemacht. Damals erklärte er, dass die Gründung einer eigenen Familie zu seinen persönlichen Lebenszielen gehöre. Dieser Wunsch lasse sich für ihn durchaus mit seinem Traum vereinbaren, eines Tages Formel-1-Weltmeister zu werden. Für Charles und Alexandra ist die Kleine das erste gemeinsame Kind. In seinen aktuellen Aussagen steht weniger der Sport als vielmehr die emotionale Bedeutung im Mittelpunkt, die das Vatersein für ihn hat.

Ihr Babyglück hatten Charles und Alexandra bereits einen Tag nach Biancas Geburt auf Instagram mit ihren Fans geteilt. In einem gemeinsamen Beitrag veröffentlichten sie ein Foto, auf dem die winzigen Füße ihrer Tochter zu sehen waren. "Bianca. 3. November 26", schrieben die stolzen Eltern dazu. Weitere Einzelheiten zur Geburt verrieten sie nicht. Auch das Gesicht der Kleinen zeigten sie auf dem Schnappschuss nicht. Ein Herzsymbol rundete den Post ab. Das Babyglück folgt nur rund acht Monate nach einem weiteren großen Meilenstein in der Beziehung des Paares: Im Februar 2026 hatten sich Charles und Alexandra in Monaco das Jawort gegeben. Bei der Zeremonie durfte auch ein ganz besonderes Familienmitglied nicht fehlen – ihr Dackel Leo. Der Vierbeiner ist regelmäßig an der Seite der beiden zu sehen, wenn sie gemeinsam zu den Formel-1-Rennen reisen.

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Imago Charles Leclerc beim Großen Preis von Brasilien in São Paulo

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Getty Images Alexandra und Charles Leclerc auf dem roten Teppich in Cannes zur Premiere von "La Vie d une Femme", Juli 2026

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