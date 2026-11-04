Süße Hommage: Heißt Leclerc-Töchterchen deshalb Bianca?

Charles Leclerc (29) und seine Ehefrau Alexandra Leclerc haben jetzt allen Grund zur Freude: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden! Am 3. November kam ihre Tochter Bianca zur Welt. Der Formel-1-Star war erst kurz zuvor von seiner Reise aus Mexiko nach Hause gekommen. Einen Tag später verkündeten die beiden die Geburt in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Auf dem ersten Foto ist allerdings noch nicht viel vom Nachwuchs zu sehen: Es zeigt nur die kleinen Füße des Babys, die gemütlich in eine Decke eingekuschelt sind. Bei den Fans sorgt vor allem der Name für Gesprächsstoff. Viele sind sich sicher, dass Bianca eine emotionale Hommage an Jules Bianchi ist. Der Rennfahrer war ein enger Freund der Familie Leclerc und ist 2015 gestorben. Ob sich Charles und Alexandra bei der Namenswahl tatsächlich von ihm inspirieren ließen, haben sie bislang allerdings nicht bestätigt. Die vermutete Bedeutung hinter dem Namen bleibt daher eine Theorie der Community.

Jules starb im Alter von 25 Jahren an den Folgen eines schweren Unfalls bei einem Rennen. Weil er der Familie Leclerc so nahestand und der Name Bianca seinem Nachnamen Bianchi so ähnlich ist, sehen viele Fans in der Namenswahl ein liebevolles Andenken an den verstorbenen Rennfahrer. Der Name ist aber auch im Umfeld der monegassischen Fürstenfamilie bekannt: Pierre und Beatrice Casiraghi haben ihrer Tochter ebenfalls den Namen Bianca gegeben. Der Ferrari-Pilot wird spätestens am Freitag beim Grand Prix in Brasilien erwartet und muss seine kleine Familie damit wohl schon wenige Tage nach der Geburt wieder verlassen. Unter dem Instagram-Beitrag sammelten sich derweil zahlreiche Glückwünsche. Formel-1-Kollege Oscar Piastri gehörte zu den ersten Gratulanten und hieß den Nachwuchs öffentlich willkommen.

Während der Schwangerschaft hatte das Paar auf eine offizielle Bestätigung verzichtet. Alexandra zeigte ihren deutlich sichtbaren Babybauch trotzdem immer wieder, zum Beispiel im Urlaub, an der Rennstrecke oder zusammen mit Dackel Leo. Dazu gab es einige spielerische Hinweise, die die Community rätseln ließen. Charles teilte unter anderem einen Beitrag zum Song "New Dad – Blue". Bei der Taufe seiner neuen Yacht flog außerdem blaues Konfetti, obwohl die beiden nun eine Tochter bekommen haben. Mit dem Foto der winzigen Babyfüße gewährten Charles und Alexandra nur einen Tag nach Biancas Geburt den ersten vorsichtigen Einblick in ihr neues Leben zu dritt. Dass der Rennfahrer sich Nachwuchs wünschte, hatte er bereits im Oktober 2025 deutlich gemacht. Gegenüber Journal des Femmes erklärte Charles damals: "Ich habe auch persönliche Wünsche, wie etwa die Gründung einer Familie; diese kann ich mir erfüllen und gleichzeitig weiter den Traum vom Weltmeistertitel verfolgen."

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Getty Images Charles Leclerc und Alexandra Leclerc vor dem ersten Training beim Ungarn-GP in Mogyorod

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Instagram / charles_leclerc Baby-News von Charles und Alexandra Leclerc

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Instagram / alexandramalenaleclerc Alexandra Leclerc, August 2026