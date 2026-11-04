Ein Mädchen: Charles Leclerc ist erstmals Vater geworden

Charles Leclerc (29) und seine Frau Alexandra Leclerc schweben gerade auf Wolke 7: Der Formel-1-Star ist zum ersten Mal Vater geworden! Wie das Paar jetzt auf Instagram mitteilte, erblickte am 3. November 2026 ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Lange warten ließen die beiden ihre Fans nicht: Nur einen Tag nach der Geburt teilten der Rennfahrer und seine Liebste die frohe Botschaft mit ihren Followern. Dabei gewähren die frischgebackenen Eltern auch einen ersten, ganz vorsichtigen Einblick in ihr neues Familienglück. Auf dem zuckersüßen Schnappschuss, den sie in einem gemeinsamen Beitrag veröffentlichten, sind die winzigen Füße der kleinen Bianca zu sehen.

Viele Worte braucht das Ehepaar für die Verkündung der Geburt nicht. "Bianca 🤍 3.11.26", schrieben die stolzen Eltern auf Instagram zu dem Foto. Weitere Details zur Geburt behielten der Sportler und seine Frau vorerst für sich. So ist bislang weder bekannt, wo die Kleine zur Welt kam, noch wie es Mutter und Kind nach der Entbindung geht. Auch ein vollständiges Bild ihrer Tochter, auf dem das Gesicht der Kleinen zu erkennen wäre, bleibt zunächst unter Verschluss. Die Fans müssen sich also vorerst mit dem Blick auf die kleinen Füße begnügen.

Dass Charles und Alexandra Nachwuchs erwarten, ist schon seit einigen Monaten bekannt. Im August 2026 hatte Alexandra ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Zuvor war im Netz schon eifrig darüber spekuliert worden, ob sich bei ihr und dem Rennfahrer Familienzuwachs ankündigt. Die Bestätigung lieferte die Influencerin schließlich selbst auf Instagram: In einer Reihe von Aufnahmen setzte sie ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch stolz in Szene. Rund drei Monate nach der Ankündigung ist ihre Tochter nun zur Welt gekommen.

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Imago Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux, Juli 2025

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Instagram / charles_leclerc Baby-News von Charles und Alexandra Leclerc

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