Daniel Küblböcks (†) Gedenkstein auf Mallorca bleibt geheim

Mehr als acht Jahre nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck (†33) gibt es nun einen Ort, an dem seine engsten Vertrauten um ihn trauern können: Auf Mallorca steht ein privater Gedenkstein für den Sänger. Wo genau sich dieser auf der Baleareninsel befindet, soll allerdings geheim bleiben. Wie das Magazin Freizeit Spass berichtet, kennen offenbar nur zwei Menschen den Standort: Daniels Adoptivmutter Kerstin und sein früherer Freund Manuel Pilz. Letzterer machte gegenüber dem Blatt nun deutlich, dass der Platz bewusst nicht öffentlich gemacht wird: "Wir haben an einem schönen Ort einen Gedenkstein für Daniel. Der ist privat, da soll keiner hinpilgern."

Kerstin und Manuel besuchen den geheimen Gedenkstein gelegentlich sogar gemeinsam. Dort erinnern sie sich an Daniel und an die gemeinsame Zeit mit ihm. Laut Schlager.de ähnelt das Erinnerungsstück optisch einem klassischen Grabstein. Neben Daniels Geburtsdaten wurde darauf auch eine persönliche Botschaft verewigt. Den genauen Wortlaut möchte sein früherer Freund jedoch nicht öffentlich machen. "Da steht ein schöner Spruch drauf", verrät Manuel lediglich. Der Inhalt drehe sich sinngemäß um die bleibende Erinnerung an den Sänger. "Aber wo dieser Stein genau liegt, bleibt geheim", stellt Manuel klar.

Dass die Wahl für den Gedenkort ausgerechnet auf Mallorca fiel, kommt nicht von ungefähr. Die Insel galt laut Schlager.de als Daniels "Herzensort". Dort besaß er sogar eine eigene Wohnung. Für seine Adoptivmutter Kerstin und seinen früheren Freund Manuel ist der geheime Ort damit nicht nur eine Stätte der Trauer, sondern auch ein Platz, an dem sie die schönen Erinnerungen an Daniel lebendig halten können. Der durch Deutschland sucht den Superstar bekannt gewordene Sänger war am 9. September 2018 während einer Kreuzfahrt spurlos verschwunden. Später wurde er für tot erklärt.

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Daniel Küblböck 2017 in Köln

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Peter Timm/ ActionPress Sänger Daniel Küblböck

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