Rückblick: Zwölf Dschungelcamp-Stars sind bereits verstorben

Zwölf Gesichter, die das Dschungelcamp über zwei Jahrzehnte geprägt haben, sind bereits nicht mehr unter uns – von Ingrid van Bergen (†94), der Dschungelkönigin der vierten Staffel, bis hin zu Costa Cordalis (†75), dem allerersten König des Urwald-Throns. Sie sorgten für Tränen, Lacher, Ekel-Momente und emotionale Geständnisse vor laufender Kamera und schrieben damit ein Stück TV-Geschichte. Heute erinnern sich Fans an die großen Auftritte von Publikumslieblingen wie Daniel Küblböck (†33), Willi Herren (†45), Jens Büchner (†49) oder Kultmoderator Dirk Bach (†51) – und daran, wie sehr gerade ihre Ecken und Kanten das Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" unverwechselbar gemacht haben. Während manche von ihnen im Rampenlicht standen bis zum Schluss, hatten sich andere schon lange zurückgezogen, als die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde.

Ingrid van Bergen, die 2009 mit beeindruckender Ruhe und bissigem Humor zur Dschungelkönigin gekrönt wurde, starb im November 2025 mit 94 Jahren, nachdem sie sich seit Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit verabschiedet hatte. Costa Cordalis erhielt durch seinen Sieg 2004 einen späten Karriereschub und begeisterte noch lange als Partysänger auf Mallorca, bevor er 2019 mit 75 Jahren starb. Tragisch bleibt das Schicksal von Daniel Küblböck, der nach seiner Teilnahme in Staffel eins 2018 auf einer Atlantik-Kreuzfahrt spurlos verschwand und inzwischen für tot erklärt wurde. Mit Werner Böhm (†78), dem "Polonäse Blankenese"-Star, ging 2020 ein weiterer Kandidat der ersten Staffel. Willi Herren, der im Camp und in anderen Reality-Formaten für Chaos, Emotionalität und offene Worte sorgte, starb 2021 überraschend in Köln. Schauspieler Günther Kaufmann (†64) erlag 2012 einem Herzinfarkt, Helmut Berger (†78) starb 2023 in Salzburg, während Moderations-Urgestein Walter Freiwald (†65) 2019 kurz nach seiner Krebsdiagnose verstarb. Gunther Gabriel und Rolf Zacher (†76), beide Teil der zehnten Staffel, sowie Auswanderer-Liebling Jens Büchner, der 2018 Lungenkrebs erlag, gehören ebenfalls zu den Verstorbenen. Und über allem schwebt die Erinnerung an Dirk Bach, der bis zu seinem plötzlichen Tod 2012 sechs Staffeln lang an der Seite von Sonja Zietlow (57) durch die Show führte.

Viele dieser Stars brachten bereits vor dem Dschungel lange, oft bewegte Lebensgeschichten mit: Ingrid, die nach ihrer Verurteilung wegen Totschlags einen mühsamen Neustart wagte, Costa, der mit "Anita" mehrere Generationen zum Mitsingen brachte, oder Günther Kaufmann, der in Filmen und auf der Straße gleichermaßen präsent war. Andere öffneten im Camp erstmals ihr Privatleben, sprachen über gescheiterte Beziehungen, Süchte oder familiäre Sorgen – Momente, die Fans bis heute mit ihnen verbinden. Jens Büchner zeigte im Urwald dieselbe verletzliche, chaotische Seite, die Zuschauer aus Goodbye Deutschland kannten, während Willi Herren mit seiner turbulenten Ehe ebenso Schlagzeilen machte wie mit seinen Partyauftritten. Dirk Bach blieb vielen als Herz der Show im Gedächtnis. So unterschiedlich ihre Biografien auch waren, im Dschungelcamp teilten sie eines: eine kurze, intensive Zeit, in der sie Millionen Menschen näherkamen, als es jede Rolle oder jeder Song allein vermocht hätte.

Panama Pictures Dirk Bachs Grabstein

Collage: Getty Images, Imago Daniel Küblböck und Ingrid van Bergen Collage

