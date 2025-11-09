Lebenszeichen von Daniel Küblböck? Das steckt dahinter

Das Rätsel um die vermeintliche Instagram-Präsenz von Daniel Küblböck (†33), der vor rund fünf Jahren für tot erklärt wurde, sorgt wieder für Gesprächsstoff: Das Profil, das unter dem Namen "lanakaiser85" geführt wird, ist seit wenigen Tagen erneut aktiv und versorgt Fans des Sängers mit Zusammenschnitten von altem Videomaterial. Seither diskutieren Anhänger des einstigen DSDS-Stars die Posts eifrig, wobei vor allem eines spürbar wird: die große Hoffnung, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Lebenszeichen ihres Idols handeln könnte. "Falls du das hier lesen solltest: Du bist gut so, wie du bist", schreibt etwa ein Fan ergriffen. Andere sind sich hingegen sicher, dass allein aufgrund des Alters des Accounts – er wurde 2020 angelegt – keine direkte Verbindung mit Daniel bestehen könne, sondern eine Freundin des Sängers diesen betreibt.

Daniel verschwand am 9. September 2018 auf mysteriöse Weise von einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik. Laut einigen Mitpassagieren der "AIDAluna" soll er zuletzt auffälliges Verhalten gezeigt haben, sei unruhig und emotional aufgewühlt gewesen, bevor er gegen Abend angeblich über Bord sprang. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsaktionen mit Schiffen und Hubschraubern konnte er nicht gefunden werden. Im März 2021 wurde der gebürtige Bayer vom Amtsgericht Passau schließlich für tot erklärt. Die Nachricht erschütterte seine Fangemeinde tief: Der Sänger hinterließ eine bis heute spürbare Lücke in der deutschen Musik- und TV-Welt.

Daniel, der in der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" große Bekanntheit erlangte, hatte einst eine enge Bindung zu seinen Anhängern. Viele begleiteten ihn seit seiner Teilnahme an der Castingshow, reisten ihm für seine Auftritte hinterher und waren komplett vom Daniel-Fieber erfasst. Seine künstlerische Wandlung und sein später bekundeter Wunsch, als Frau zu leben, hatten bei vielen Respekt und Bewunderung ausgelöst. So ist die Reaktivierung der Instagram-Seite für viele Fans mehr als ein simples Aufwärmen alter Clips: Sie ehrt eine Persönlichkeit, deren Lebensweg unzählige junge Menschen berührt und inspiriert hat.

Anzeige Anzeige

Meyer, Thomas / ActionPress Daniel Küblböck bei der TV-Sendung "Beckmann" in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Küblböck bei "Let's Dance" 2018

Anzeige Anzeige

Daniel Küblböck und Otilie Mabuse bei "Let's Dance" 2015