Detlef D! Soost und Kate wissen ihren Beziehungsstatus nicht

Wie es um die Ehe von Detlef D! Soost (56) und Kate Hall (43) steht, weiß der Tänzer anscheinend selbst nicht genau. Im Podcast "Frühstück bei Barbara" spricht ihn Moderatorin Barbara Schöneberger auf die momentane Trennung, eine mögliche Versöhnung und die weiterhin separaten Wohnungen an. Ob er mit Kate nun wieder zusammen sei, obwohl die beiden nicht unter einem Dach leben, will die Gastgeberin wissen. Die Antwort des ehemaligen Popstars-Coaches fällt zunächst sehr vage aus: "Wir wissen es nicht." Anschließend schiebt der Tänzer hinterher, was für ihn und seine Frau derzeit tatsächlich feststeht: "Wir wohnen getrennt, das wissen wir, und wir gehen sehr, sehr gut miteinander um." Einen klaren Status für ihre Beziehung gibt es aktuell also nicht – stattdessen bleibt vieles noch offen.

Um die spezielle Situation zu beschreiben, greift Detlef im Podcast zu einem Filmvergleich. "Ich glaube, das ist gerade so, als wenn man auf der Pause-Taste ist", erklärt er. Der gemeinsame Film sei laut ihm keineswegs zu Ende, sondern vorübergehend angehalten. Momentan gebe es "ein Standbild, was ganz gut aussieht". Ob er und Kate irgendwann wieder auf "Play" drücken und ihre Beziehung in vollem Umfang wieder aufnehmen, bleibt jedoch unklar. Dass sich die beiden trotz der unklaren Lage weiterhin nahe sind, zeigt ihr Alltag als Familie. Gemeinsame Termine gehören nach wie vor dazu: Seinen 56. Geburtstag verbrachte der Tänzer bei einem Essen mit Kate und den Kindern.

Die Krise in der Ehe der beiden hatte Anfang 2025 ihren Lauf genommen. Nach einem ausführlichen Gespräch in Berlin bat Detlef seine Frau, auszuziehen. Die Sängerin kam zunächst bei ihrer Schwester unter und zog später in ihre eigene Wohnung. Die räumliche Trennung sollte den beiden dabei helfen, ein endgültiges Liebesaus abzuwenden – auch auf die Bedürfnisse der gemeinsamen Tochter Ayana nahmen sie dabei Rücksicht. Nur kurz nach Beginn dieser schwierigen Phase standen die beiden trotzdem zusammen bei Schlag den Star vor der Kamera und setzten sich dort gegen Eko Fresh (43) und Sarah Bora durch. Kennengelernt hatten sich der Tänzer und die Musikerin 2008 bei den Dreharbeiten zu "Popstars". 2009 machten sie ihre Liebe öffentlich, 2010 kam Ayana zur Welt, im Sommer 2012 folgte die Hochzeit in der Berliner Nikolaikirche. Aus einer vorherigen Beziehung hat Detlef zudem zwei Kinder.

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Kate Hall und Detlef D! Soost im Juli 2021

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Imago Barbara Schöneberger, September 2026

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Getty Images Kate Hall und Detlef D! Soost im Mai 2010