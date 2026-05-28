25.000 Euro Einkommen: Dafür gibt Detlef D! Soost Geld aus

Detlef D! Soost (55) lässt in einer neuen RTL-Doku tief in seine Geldbörse blicken. In der Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" erzählt der TV-Star, was monatlich bei ihm aufs Konto kommt – und wofür er die stolze Summe wieder ausgibt. Detlef zufolge lag sein durchschnittlicher Monatsverdienst im vergangenen Jahr bei 38.944 Euro brutto, rund 25.000 Euro blieben ihm netto. In der Sendung führt der frühere Popstars-Juror die Kameras zudem durch sein Leben in Berlin-Mitte und gewährt exklusive Einblicke in seine luxuriösen Alltagsgewohnheiten.

Die Zuschauer interessiert vor allem: Wie lebt jemand, der ein solches Einkommen erzielt und wofür gibt er das Geld aus? Der Tänzer wohnt in einer rund 250 Quadratmeter großen Wohnung in Berlin-Mitte. Dreimal pro Woche leistet er sich eine Haushälterin, die den Hausputz übernimmt. Von seinen Einnahmen gönnt er sich zudem gelegentlich eine Uhr, denn der Choreograf ist leidenschaftlicher Luxusuhrensammler. Sein größter materieller Schatz ist aber ein anderer: "Ich habe mir für 222.000 Euro einen AMG G 63 Mercedes gekauft", erklärt er vor laufender Kamera. In der Doku zeigt Detlef außerdem, welche Jobs abseits der Kameras für seine Einnahmen sorgen. Der Tänzer hat sich in den vergangenen Jahren neben seiner TV-Präsenz als Unternehmer ein zweites Standbein aufgebaut: Er bietet Fitnessprogramme und Mentalcoachings an und betreibt eine eigene Tanzschule, in der nach seinen Angaben etwa 60 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Abseits der Zahlen gab Detlef zuletzt auch sehr Persönliches preis. In der Talkshow "Riverboat" sprach er über seine schwere gesundheitliche Krise im Jahr 2024, in der er vier Schlaganfälle erlitt, und darüber, wie ihn dadurch das Thema Vergänglichkeit beschäftigt. Der Choreograf setzt seitdem stark auf Fitness und mentales Training, auf Routinen und klare Prioritäten im Alltag. Heute richtet der dreifache Vater und Ehemann von Kate Hall (43) seinen Fokus vor allem auf Familie, Wohlbefinden und Stabilität – Themen, die er auch in seinen Coachings anspricht. Neben seinen beruflichen Projekten als Choreograf, Coach und Moderator widmet er sich daher insbesondere seinem Alltag als Familienvater – fernab der Kameras und der beeindruckenden Zahlen auf seinem Gehaltszettel.

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Imago Detlef Soos im Juli 2025

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Getty Images Detlef D! Soost, April 2024

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Getty Images Kate Hall und Detlef D! Soost, Juli 2010