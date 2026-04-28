Schlaganfälle: Detlef D! Soost hat "immer Angst" vor dem Tod

In der Talkshow "Riverboat" hat sich Detlef D! Soost (55) jetzt offen über den Tod geäußert. Der Tänzer und Choreograf war am vergangenen Freitagabend zu Gast in der Sendung und sprach über seine schwere gesundheitliche Krise aus dem Jahr 2024, in der er insgesamt vier Schlaganfälle erlitt. Trotz allem gibt er sich zuversichtlich: Er wolle 100 Jahre alt werden und habe das, wenn es nach ihm geht, gerade einmal zur Halbzeit seines Lebens geschafft. Gleichzeitig räumte er ehrlich ein: "Wir haben immer alle Angst, irgendwann zu sterben. Aber es ereilt uns ja alle."

Die Schlaganfälle bezeichnete der 55-Jährige im "Riverboat" als "großes Glück im Unglück", denn sie hätten ihm "einen Perspektivwechsel aufs Leben erlaubt". Das Gefühl der Angst sei für ihn "sowas von surreal" geworden – er betrachtet sie mittlerweile als "nur Gedanken", die er bei sich selbst nicht mehr zulasse. Und obwohl er sich bewusst sei, "dass wir irgendwann von dieser Erde gehen – manche früher, manche später", zieht er daraus eine positive Konsequenz: "Dadurch, dass ich weiß, dass das Leben endlich ist, lebe ich viel bewusster." Hinter den Schlaganfällen steckt laut Detlef eine genetische Ursache – sein Vater verstarb an ähnlichen gesundheitlichen Problemen.

Für den Tanzcoach war 2024 aber nicht nur gesundheitlich ein Ausnahmejahr. Auch seine Ehe mit der Sängerin Kate Hall (42), mit der er seit 2012 verheiratet ist und drei Kinder hat, geriet in eine Krise. "Wir haben festgestellt: Irgendwas stimmt bei uns nicht mehr", sagte Detlef über die damalige Zeit und ergänzte: "Das spürst du schon Monate vorher, aber sprichst es nicht aus." Er sei damals "sehr, sehr stark im Schmerz" gewesen: "Ich hatte so Angst, die Liebe meines Lebens zu verlieren, und wollte nur, dass alles wieder ist wie vorher", erzählt er. Inzwischen haben die beiden mithilfe professioneller Therapie wieder zueinandergefunden.

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Getty Images Detlef D! Soost, April 2024

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ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Detlef D! Soost und Kate Hall im Juli 2024

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Kate Hall und Detlef D! Soost im Juli 2021