Gleichberechtigung: Anna-Maria Ferchichi in Sorge um Männer

Das Thema Gleichberechtigung sorgt im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" für erhitzte Gemüter – jedoch anders, als man zunächst vermuten könnte. Im Gespräch mit Gatte Bushido (48) ergreift Influencerin Anna-Maria Ferchichi (44) plötzlich mit bemerkenswertem Eifer das Wort für die vermeintlich geplagte Männerwelt, deren Wohlergehen sie durch den Gleichberechtigungsgedanken zunehmend bedroht sieht. "Ich habe das Gefühl, dass wir praktisch aus dieser Gleichberechtigung rausrutschen, wieder in ein Ungleichgewicht, aber jetzt geht's praktisch gegen Männer", erklärt die Podcasterin im gewohnt offenen Schlagabtausch mit ihrem Ehemann. Vor allem stört sie sich daran, dass grundlegende Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Alltagsdiskurs immer öfter infrage gestellt werden.

Zudem herrsche laut der 44-Jährigen im Netz eine weit verbreitete Doppelmoral, die die beiläufige Sexualisierung von Sportlern und Promi-Männern normalisiere. "Finde ich genauso scheiße wie das, wie es früher war, weil das in die gleiche Richtung geht", zog Anna-Maria ein deutliches Fazit zum respektlosen Umgang mit Männern. Ihr Ehemann Bushido schlägt in eine ähnliche Kerbe, stellt aber klar: Biologische oder charakterliche Unterschiede bedeuten für ihn keineswegs ungleiche Rechte, weshalb er veraltete Rollenverteilungen im Haushalt klipp und klar als "Bullshit" bezeichnet. Für den Rapper steht fest, dass Mann und Frau schlicht anders, aber absolut gleichwertig sind.

Wie diese Dynamik in der Praxis funktioniert, erprobt das prominente Paar nach der Rückkehr aus Dubai aktuell am eigenen Leib im deutschen Familienalltag. Ohne das dort gewohnte Heer an Angestellten muss Anis zu Hause plötzlich selbst ran, schwingt den Kochlöffel und packt kräftig mit an. Diese neue Lastenteilung hat jedoch spürbare Konsequenzen für das Liebesleben: Weil der Rapper abends erschöpft ist, herrscht im Schlafzimmer derzeit Flaute, was Anna-Maria amüsant mit der alltäglichen Last vieler Frauen vergleicht. Trotz dieser kleinen Stolpersteine nehmen die beiden den Wandel, den ihr Umzug für alle Beteiligten mit sich brachte, mit Humor.

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido