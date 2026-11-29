Bei Anna-Maria Ferchichi (45) und Bushido (48) ist es mit der Nachtruhe aktuell nicht weit her. Schuld daran sind die neuen Nachbarn der Familie in München, genauer gesagt deren Hunde. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido-Podcast" erzählen die Influencerin und der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, von dem Ärger. Laut Anna-Maria würden die Vierbeiner teilweise bis spät in die Nacht bellen. An eine erholsame Nachtruhe bei geöffnetem Fenster sei daher kaum zu denken, da die Familie immer wieder durch das Gebell gestört werde. Besonders belastend sei jedoch das Verhalten der Tiere am Gartenzaun, das den Kindern offenbar große Angst bereite. "Dann gehen die richtig mit ihrer Schnauze so durch den Zaun. Also die Kinder haben dann auch angefangen zu weinen. Das war auch das erste Mal, dass ich dann echt rübergegangen bin", beschreibt Anna-Maria die Situation.

Anna-Maria hat das Gefühl, dass die Hundebesitzer kaum Rücksicht auf ihre Umgebung nehmen. "Ich merke das einfach, das ist denen egal. Aber das ist so, wo ich mir denke: Hey, du hast doch noch Mitmenschen. Und wenn dein Hund anfängt um fünf morgens bei der Gassirunde, dann geh doch um sieben", erklärt sie in dem Podcast. Vorerst können die Eheleute jedoch etwas aufatmen. Da sich die Hunde der Nachbarn mit den sinkenden Temperaturen offenbar seltener draußen aufhalten, bleibt auch das störende Gebell häufiger aus. Für das Paar bedeutet dies eine willkommene Erleichterung. So können Bushido und seine Frau ihr Schlafzimmer derzeit endlich wieder bei geöffnetem Fenster lüften. Darüber ist Anna-Maria erleichtert: "Jetzt können wir mit offenem Fenster schlafen, das erste Mal seit vier Jahren." Wie lange die Ruhe anhält, bleibt allerdings abzuwarten.

Für die achtfache Mutter ist es allerdings nicht ungewöhnlich, die Nacht bei geschlossenem Fenster verbringen zu müssen. Bereits während der Zeit in Dubai musste sie häufig darauf verzichten, frische Luft ins Schlafzimmer zu lassen. Damals waren es jedoch nicht bellende Hunde, die für die nächtlichen Störungen sorgten. Stattdessen hatte die Familie mit lästigen Insekten zu kämpfen. "Das war echt ein Riesen-Moskitoproblem", blickt Anna-Maria im Podcast zurück. In der Wohnanlage, in der die Ferchichis lebten, sei deshalb regelmäßig ein Nebel gegen die Plagegeister versprüht worden. Die Bewohner seien vorab sogar extra davor gewarnt worden. Die Familienmutter geht davon aus, dass dabei chemische Mittel zum Einsatz kamen. "Also das wird auf jeden Fall irgendeine Pestiziden-Geschichte sein", meint sie. Wohl war ihr dabei nicht: "Und dann hörst du die draußen, siehst diesen ganzen Nebel und denkst dir so: Okay, das kann halt auch nicht gesund sein."

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Kinder

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