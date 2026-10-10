Weil er im Haushalt hilft: Bushido hat weniger Sex

Im Hause Ferchichi herrscht derzeit Flaute im Schlafzimmer – und der Grund dafür dürfte manche überraschen. In einer neuen Folge ihres RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprechen Bushido (48) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi offen über ihr Liebesleben. Seit die Familie zurück in Deutschland lebt, packt der Rapper zu Hause deutlich mehr mit an: Er hilft im Haushalt, steht am Herd und kümmert sich intensiver um den Alltag mit den acht Kindern. Während der Zeit in Dubai sah der Alltag noch ganz anders aus. Dort nahmen Angestellte dem Ehepaar zahlreiche Aufgaben rund um Haushalt und Kinder ab. Nach dem Umzug nach Deutschland wollten die beiden wieder bewusst mehr selbst übernehmen – mit spürbaren Konsequenzen.

Am Abend sei bei ihrem Mann nämlich oft die Luft raus. "Seitdem mein Mann Haushaltsaktivitäten übernimmt, ist er abends müde. Dann wird das nicht mehr so wild", berichtet Anna-Maria. Die zusätzliche Arbeit schlage sich damit unmittelbar auf das Sexleben des Paares nieder. Anna-Maria zieht im Podcast einen Vergleich zur Belastung vieler Frauen: "Und genau das ist nämlich das, was Frauen auch haben. Die sind abends kaputt, mein Schatz. Und genau das trifft jetzt auf dich zu. Dann merke ich das an unserem Sexleben." Ein Beziehungsproblem sehen die Eheleute darin aber offenbar nicht – sie nehmen die ruhigere Phase mit Humor. "Es verändert sich auch gerade bei uns. Aber das ist auch völlig okay. Aber das merken wir beide", erklärt die achtfache Mutter. Ihr Mann gibt sich derweil zuversichtlich: "Bald geht es wieder rund hier beim Junghund."

Anna-Maria sieht in der aktuellen Aufgabenverteilung dennoch einen ganz klaren Vorteil. Sie freut sich darüber, dass die Kinder ihren Vater ganz selbstverständlich beim Kochen und bei anderen Arbeiten im Haushalt erleben. Die beiden möchten vermeiden, ein Bild zu vermitteln, das von klassischen Rollenverteilungen geprägt ist. Dass Körperlichkeit trotz der aktuellen Durststrecke eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung spielt, hatten die beiden erst vor wenigen Wochen deutlich gemacht. Damals erzählten sie, dass ihre ähnlichen sexuellen Interessen und das gegenseitige Begehren ihre Verbindung nach 15 gemeinsamen Jahren und acht Kindern lebendig halten. Intime Einblicke sind in dem Podcast der Eheleute ohnehin keine Seltenheit: Anna-Maria und Bushido sprechen dort regelmäßig sehr offen über persönliche Themen, ihre Ehe und ihren turbulenten Familienalltag.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, August 2026

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bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juli 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido