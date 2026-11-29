Bushido (48) hatte nach seiner Schulzeit einen überraschend bodenständigen Berufswunsch: Der Rapper wollte tatsächlich Polizist werden. Das erzählt der 48-Jährige im Gespräch mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (45) in einer neuen Folge des RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Nachdem er den Weg zum Abitur abgebrochen hatte, suchte Bushido zunächst nach einer klassischen beruflichen Perspektive. Dabei ging er verschiedene Möglichkeiten durch. "Ich habe überlegt: Astronaut? Anwalt? Nee. Arzt? Nee", erinnerte er sich im Gespräch mit seiner Frau. Bei einer Option wurde es dann aber ernst: "Polizist habe ich probiert. Wurde ich nicht angenommen." Statt künftig in Uniform unterwegs zu sein, konzentrierte sich der Musiker schließlich auf das, was er am besten konnte: die Musik. Unter seinem Künstlernamen Bushido startete er daraufhin seine Karriere.

Schon während seiner Schulzeit hatte Bushido das Gefühl, im klassischen Bildungssystem nicht richtig aufgehoben zu sein. Sein Verhalten beschreibt er rückblickend selbst als "aufmüpfig". Damit beschäftigte der Rapper damals nicht nur seine Lehrer: Auch Jugendgerichtshelfer, Sozialarbeiter und Schuldirektoren waren mit ihm befasst. Mit der Zeit erkannte der spätere Musiker, dass seine Stärken nicht im Unterricht lagen. "Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann andere Sachen viel besser, als jetzt in der Schule zu sitzen", erklärt er im RTL+-Podcast. Als er schließlich den Weg zum Abitur abbrach, bekam er das auch im Umgang mit seinen Mitschülern zu spüren. Diese hätten ihn ausgegrenzt und wie einen Außenseiter behandelt. "Ich habe mich auch immer wie so ein schwarzes Schaf gefühlt", gab der Rapper offen zu.

Auch über den Bildungsweg ihrer acht Kinder sprechen Bushido und Anna-Maria. Besonders sein 13-jähriger Sohn Djibi stellt das klassische Lernen laut seinen Eltern derzeit infrage. Inzwischen weiß er zudem, dass sein Vater selbst kein Abitur gemacht hat. Auch Anna-Maria blickt mittlerweile kritisch auf den Bildungsweg ihres ältesten Sohnes Montry. Sie habe ihn zum Abitur und anschließend zu einem Studium gedrängt. "Würde ich nicht wieder machen. Bei keinem Kind, sage ich dir ganz ehrlich, bei keinem Kind. Weil es ist so überholt", stellte sie klar. Das Paar setzt bei seinen Kindern deshalb auf Privatschulen, die flexiblere Übergänge ermöglichen. Die Kids sollen die Chance bekommen, unterschiedliche Wege auszuprobieren. Einen Freifahrtschein gibt es aber nicht: Würde eines der Kinder die Schule oder das Studium abbrechen und dann untätig herumsitzen, würde Anna-Maria das nicht akzeptieren. Für sie zählen Fleiß, ein geregelter Alltag und eine konkrete Beschäftigung.

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Imago Bushido beim Jubiläum "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen, 27.09.2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi

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