Millie Mackintosh zeigt sich erstmals mit neuem Freund

Millie Mackintosh (37) macht ihre neue Beziehung mit Matthew Tanner nun auch auf Instagram offiziell. Rund acht Monate nach dem Ehe-Aus mit Hugo Taylor im Februar 2026 zeigt sie sich erstmals mit ihrem neuen Freund. Das gemeinsame Selfie hatte Matthew nach einem herbstlichen Sonntagsspaziergang gepostet. Auf der Aufnahme posieren die beiden eng beieinander, Matthew versah den Schnappschuss mit Flammen- und Herzaugen-Emojis. Dazu schrieb er: "Dieses Mädchen. Perfekte Sonntagsgefühle @milliemackintosh." Millie veröffentlichte den Beitrag anschließend auf ihrem eigenen Account und zeigte damit ihren Followern ihre neue Liebe. Zuletzt war das Paar bereits mehrfach gemeinsam in London gesichtet worden – auf ihrem eigenen Social-Media-Account hatte der Realitystar ihren neuen Begleiter bis dahin aber noch nicht präsentiert. Nach den öffentlichen Auftritten lässt die einstige "Made in Chelsea"-Bekanntheit nun offenbar auch online keinen Zweifel mehr daran, wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

Schon wenige Tage zuvor hatten sich Millie und Matthew zusammen in der Öffentlichkeit blicken lassen: Bei der Eröffnung des Boodles-Flagshipstores an der Old Bond Street schauten sich die beiden gemeinsam Diamanten an. Bereits im September waren die beiden bei einem Date im Londoner Stadtteil Chelsea fotografiert worden. Auf den Bildern hielten sie Händchen und zeigten sich vertraut miteinander. Das berichtet unter anderem Daily Mail. Beruflich hat Matthew mit der Reality-TV-Welt seiner Partnerin allerdings wenig zu tun. Der Waliser arbeitet als Global Solutions Director und Programme Director bei Robert Walters Consultancy. Privat gilt seine Leidenschaft dem Sport: Früher spielte er Amateurrugby, nach einer Knieverletzung verlegte er sich auf Ausdauerläufe und Ultramarathons. Laut seinem Instagram-Profil bereitet er sich unter anderem auf den Barcelona-Marathon 2027, einen Backyard-Ultramarathon in London im selben Jahr und den Marathon des Sables in der Sahara 2028 vor. Verbinden soll die beiden vor allem ihre gemeinsame Begeisterung für Fitness und Wellness.

Im Februar dieses Jahres hatte sich die Unternehmerin nach sieben Ehejahren von Hugo getrennt, beide reichten im Anschluss offiziell die Scheidung ein. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Sienna ist sechs Jahre alt, Aurelia vier. Die Mädchen verbringen ihre Zeit inzwischen in den getrennten Haushalten ihrer Eltern. Millie und Hugo hatten sich bei "Made in Chelsea" kennengelernt und waren 2011 ein Paar geworden. Nach einer frühen Trennung fanden sie 2016 erneut zueinander und gaben sich 2018 das Jawort. Zwischenzeitlich war die Unternehmerin mit dem Rapper Professor Green, bürgerlich Stephen Manderson, verheiratet. Diese Ehe wurde 2016 geschieden. Gegenüber Metro erklärte eine Quelle zu Millies aktueller Lebenssituation: "Millies Trennung von Hugo war schwierig; schließlich waren sie so viele Jahre zusammen. Und sie haben zwei gemeinsame Töchter." Inzwischen gehe es ihr deutlich besser. Daran soll auch ihr neuer Partner Anteil haben: "Sie ist an einem viel besseren Punkt, und Matthew hat ihr wirklich geholfen, dorthin zu gelangen."

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Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, TV-Star

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Instagram / mattytanner1 Millie Mackintosh und Matthew Tanner

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Getty Images Millie Mackintosh und Hugo Taylor bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in London, Mai 2025