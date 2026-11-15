Nach Brust-OP wünscht sich Millie Mackintosh manchmal mehr

Millie Mackintosh (37) macht kein Geheimnis aus ihrer Schönheitsoperation. Auf Instagram sprach die Realitybekanntheit jetzt ganz offen über die Brustvergrößerung, die sie 2023 hatte vornehmen lassen. Dabei verriet sie ihren Fans sogar die genauen Details des Eingriffs. Anlass für die ungewöhnlich konkreten Angaben waren offenbar zahlreiche Nachrichten ihrer Community. Die 37-Jährige erklärte: "Die Frage, die mir in meinen DMs am häufigsten gestellt wird, betrifft meine Brustvergrößerung, deshalb kommen hier die Details ... 175 Kubikzentimeter, glatt, rund, moderates Plus-Profil." In einem weiteren Clip präsentierte Millie das Ergebnis in einem weißen BH und nahm dabei selbstbewusst auf den Sitz ihrer Brust Bezug. "Beten ist nicht nötig ... Ich habe dafür bezahlt, dass sie richtig sitzen", scherzte sie.

Nach den Schwangerschaften und der Stillzeit wollte Millie möglichst jene Brustform zurückerlangen, die sie in ihren Zwanzigern gehabt hatte. Ein auffälliges Resultat, das nicht zu ihrem Körper passt, kam für sie nicht infrage. Deshalb blieb sie unter der Empfehlung ihres Chirurgen Paul Harris. Er hatte ihr Implantate mit 200 oder 220 Kubikzentimetern nahegelegt. Millie entschied sich jedoch für eine der kleinsten verfügbaren Größen. "Am Ende habe ich mich für eine kleinere Größe entschieden, als mein Chirurg empfohlen hatte, weil ich zu viel Angst davor hatte, dass sie unnatürlich aussehen", erläuterte sie ihre Wahl. Grundsätzlich empfindet Millie das Ergebnis als stimmig, ganz ohne gelegentliche Zweifel ist sie aber nicht: "Wenn ich etwas bereue, dann wünsche ich mir manchmal, sie wären größer – ich denke aber, sie haben die richtige Größe für meinen Körper." Außerdem stellte die Unternehmerin klar, dass sie den Eingriff aus eigenem Antrieb hatte vornehmen lassen. Niemand habe sie zu der Operation gedrängt.

Auch privat hat für Millie in diesem Jahr ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Im Februar 2026 endete ihre Ehe mit ihrem früheren "Made in Chelsea"-Kollegen Hugo Taylor. Die beiden haben die gemeinsamen Töchter Sienna und Aurelia. Ihre körperlichen Veränderungen nach den Schwangerschaften und dem Stillen waren für Millies Wunsch ausschlaggebend, sich ihrer früheren Brustform wieder anzunähern. Mittlerweile ist die Britin erneut vergeben: Ihr neuer Partner ist Matthew Tanner. Bevor die beiden ihre Liebe auf Instagram offiziell machten, waren sie bereits mehrfach zusammen in London gesehen worden. Nachdem Millie Details über ihr neues Glück über die sozialen Medien teilte, sprach sie dort nun auch über die persönliche Entscheidung für ihre Brustoperation und die gelegentlichen Gedanken an größere Implantate.

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Getty Images Millie Mackintosh bei den Bafta Television Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh tanzt im BH

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