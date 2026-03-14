Millie Mackintosh und Hugo Taylor reichen die Scheidung ein

Millie Mackintosh (36) und Hugo Taylor haben Berichten zufolge die Scheidung eingereicht. Das Paar, das sich als Teenager kennengelernt hatte und durch die Reality-Show "Made in Chelsea" bekannt wurde, hatte erst vor einem Monat seine überraschende Trennung nach sieben Ehejahren bekannt gegeben. Wie The Sun nun berichtet, sollen beide mittlerweile Anwaltsteams beauftragt haben. Die 36-jährige Millie und der 39-jährige Hugo wollen demnach einen "klaren Neuanfang" und sich dabei auf die gemeinsame Erziehung ihrer beiden Töchter Sienna, fünf, und Aurelia, vier, konzentrieren.

Ein Insider verriet der Zeitung: "Die Fans werden traurig sein zu hören, dass ihre Beziehung wirklich vorbei ist, aber die beiden wollen einfach einen klaren Schnitt." Millie und Hugo seien entschlossen, ihre zwei kleinen Kinder gemeinsam zu erziehen und alles stabil zu halten. "Sie sind immer noch sehr freundlich miteinander und haben viel Respekt füreinander", so die Quelle weiter. Das Paar wolle, dass die Scheidung so schmerzfrei wie möglich über die Bühne gehe und konzentriere sich in der Zwischenzeit auf die Arbeit. Ihre Kinder und das Familienleben bleiben dabei ihre oberste Priorität.

Millie und Hugo hatten im Juni 2018 geheiratet, nachdem sie bereits in ihrer Jugend ein Paar gewesen waren. Ihre erste Beziehung bei "Made in Chelsea" endete 2011, als Millie Hugo vorwarf, sie mit ihrer besten Freundin und Co-Star Rosie Fortescue betrogen zu haben. Jahre später fanden die beiden jedoch wieder zueinander. Im vergangenen Monat war Millie ohne ihren Ehering in Indien gesehen worden, wo sie an einem Wellness-Retreat teilnahm, das darauf ausgerichtet war, das Nervensystem zu "heilen". Hugo befand sich zur selben Zeit im Skiurlaub. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit mehrere Posts, die auf ein neues Kapitel in ihrem Leben hindeuteten.

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Getty Images Millie Mackintosh und Hugo Taylor beim Grand Reveal Weekend von Atlantis The Royal in Dubai, Januar 2023

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Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh und ihre Tochter, November 2024

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Getty Images Millie Mackintosh und Hugo Taylor bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in London, Mai 2025