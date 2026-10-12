Nicola Coughlans Konto explodiert dank "Bridgerton"

Mit ihrer Rolle als Penelope Featherington in der dritten Staffel von Bridgerton wurde Nicola Coughlan (39) einem noch größeren Publikum bekannt. In der Netflix-Serie spielt sie die junge Frau, die heimlich hinter der Klatschkolumne Lady Whistledown steckt. Auch finanziell scheint sich der Erfolg auszuzahlen: Wie die Daily Mail unter Berufung auf beim britischen Companies House eingereichte Unternehmensunterlagen berichtet, verfügte Coughlans Firma Businesswoman Special Productions Limited Ende Mai 2025 über liquide Mittel von umgerechnet rund 1,76 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es umgerechnet etwa 107.000 Euro gewesen. Damit hat sich der Betrag innerhalb von zwölf Monaten mehr als versechzehnfacht. Die gebürtige Irin ist alleinige Direktorin des britischen Unternehmens, über das sie ihre Einnahmen als Schauspielerin abrechnet. Der deutliche Anstieg fällt in das Geschäftsjahr, in dem die dritte Staffel von "Bridgerton" weltweit für Aufmerksamkeit sorgte.

Aus den Unterlagen geht laut Daily Mail auch hervor, dass Coughlans Firma eine zuvor noch offene Steuerforderung von umgerechnet rund 444.000 Euro beglichen hat. Gleichzeitig weist die Bilanz Verbindlichkeiten von umgerechnet etwa zwei Millionen Euro aus. Dabei handelt es sich allerdings um Geld, das Nicola selbst ihrer Firma geliehen hat. Sie hat zugesichert, auf die Rückzahlung so lange zu warten, bis das Unternehmen über ausreichend Betriebskapital verfügt. Neben ihren Schauspielrollen verdient die Irin auch mit Werbepartnerschaften. Mitten im "Bridgerton"-Hype wurde sie im Juni 2024 das Gesicht einer Soft-Lounge-Kampagne der Marke Skims von Kim Kardashian (45). 2025 kamen Kooperationen mit Neutrogena als Botschafterin für Großbritannien und Irland sowie mit der Haarpflegemarke Olaplex für deren Kampagne "Designed to Defy" hinzu. Wie viel sie mit den Werbedeals verdiente, ist nicht bekannt. Ihren Durchbruch hatte Nicola 2018 als Clare Devlin in "Derry Girls". Später war sie unter anderem in Barbie, im Weihnachtsspecial von Doctor Who und in der Comedyserie "Big Mood" zu sehen. Außerdem gehört sie zur Besetzung der sechsten Staffel von Only Murders in the Building und war im Film "Der Wunderweltenbaum" zu sehen.

Nicola wuchs in Oranmore nahe der irischen Stadt Galway auf. Mit ihrem wachsenden Erfolg wurde sie zunehmend auf roten Teppichen gesehen und feierte 2022 ihr Debüt bei der Met Gala. Wie sehr sie unter den öffentlichen Kommentaren zu ihrem Aussehen leidet, machte sie auf Instagram deutlich: "Es ist wirklich schwer, das Gewicht Tausender Meinungen darüber auszuhalten, wie man aussieht, die einem jeden Tag direkt zugeschickt werden." Ihre Bekanntheit nutzt die Schauspielerin auch für Spendenaktionen. Seit November 2023 setzt sie sich unter anderem für Medical Aid for Palestinians, ActionAid UK und den Palestine Children's Relief Fund ein, wie Irish Examiner berichtete. Letzterer bedankte sich im Juli 2024 öffentlich für Spenden in Höhe von umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro für die Hilfe in Gaza. Ihr persönlicher Bezug zur Region reicht bis in ihre Familiengeschichte zurück: Ihr Vater war als Soldat der irischen Armee im Rahmen einer UN-Friedensmission im Nahen Osten im Einsatz. Ende der 1970er-Jahre lebte die Familie in Jerusalem. Im Juli 2025 kündigte Nicola außerdem an, Spenden für Medical Aid for Palestinians bis zu umgerechnet etwa 11.800 Euro aus eigener Tasche zu verdoppeln. Nach einem britischen Gerichtsurteil zur rechtlichen Definition einer Frau unterstützte sie eine Spendenaktion für die Transorganisation Not A Phase. Laut The Independent kamen dabei mehr als 100.000 Pfund zusammen, umgerechnet rund 118.000 Euro.

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Getty Images Nicola Coughlan, Schauspielerin

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Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel drei

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Getty Images "Bridgerton"-Stars Luke Newton und Nicola Coughlan