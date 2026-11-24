Nach ihrem Durchbruch mit "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" hat sich India Amarteifio (25) bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Obwohl die Schauspielerin nach dem Start der Netflixserie im Mai 2023 zahlreiche Rollenangebote erhielt, entschied sie sich zunächst gegen neue Verpflichtungen. Im Interview mit The Hollywood Reporter erklärt sie nun, dass sie erst einmal herausfinden wollte, welche Richtung sie nach dem großen Erfolg einschlagen möchte. Statt möglichst schnell an den nächsten Hit anzuknüpfen, hielt sie Ausschau nach unabhängigen Produktionen mit anspruchsvollen Drehbüchern und vielschichtigen Figuren. Mit "Clarissa" fand sie schließlich ein solches Projekt. Der Film der nigerianischen Zwillingsbrüder Arie und Chuko Esiri ist eine Neuinterpretation von "Mrs. Dalloway" und startet am 11. Dezember in ausgewählten US-Kinos. India übernimmt darin in Rückblenden die Rolle der jüngeren Version einer Frau aus der Lagoser High Society, die in der Gegenwart von Sophie Okonedo gespielt wird. Zum weiteren Ensemble gehören Ayo Edebiri (31) und David Oyelowo (50).

Dass India längere Zeit nicht auf dem Bildschirm zu sehen war, lag keineswegs an fehlenden Angeboten. Nachdem sich einige Fans auf Instagram gefragt hatten, warum sie keine neuen Projekte annehme, stellte die Schauspielerin klar: "Leute, glaubt ihr etwa, dass keine Angebote in meinem Postfach gelandet sind?" Sie wolle ihre Entscheidungen vielmehr sorgfältig abwägen. "Ich hatte Möglichkeiten, aber ich denke klüger. Man kann mich nicht dabei sehen, wie ich irgendwelchen zufälligen Unsinn mache, denn ich muss darüber nachdenken, welche Auswirkungen das auf meinen weiteren Weg haben wird", erklärte sie. Mit "Clarissa" scheint sie genau das Projekt gefunden zu haben, das ihren Vorstellungen entspricht. Bei der Festivalreise von Cannes über Telluride und Toronto bis nach New York habe sich das Interesse vor allem auf den Film und seine Entstehungsgeschichte gerichtet. Fragen nach ihren Outfits oder ihrem Beziehungsstatus hätten dagegen keine Rolle gespielt. Die Dreharbeiten fanden in Nigeria statt. Das gesamte Team wohnte im Familienresort der Esiri-Brüder und fuhr jeden Tag mit dem Kanu zum Set. Besonders in Erinnerung geblieben seien India das türkisfarbene Wasser und die Affen, die über ihren Köpfen durch die Bäume turnten.

Bevor ihr mit "Queen Charlotte" der Durchbruch gelang, hatte India zeitweise sogar daran gezweifelt, ob sie als Schauspielerin eine Zukunft hat. Nach ihrem Abschluss an der Schauspielschule während der Coronapandemie blieb sie zunächst ohne Rollenangebote. Mit gerade einmal 20 Jahren fragte sie sich deshalb, ob ihre Karriere womöglich schon wieder vorbei sei. Doch dann wurde die Netflixserie zum weltweiten Erfolg: Sie eroberte direkt die Spitze der Netflix-Charts, führte die Nielsen-Streamingrangliste an und verzeichnete laut The Hollywood Reporter mehr als 80 Millionen Aufrufe. Bis heute wird India nach eigenen Angaben täglich drei- bis viermal auf der Straße erkannt. Neue Staffeln von "Bridgerton" und Zuschauer, die die Serie immer wieder von vorn beginnen und gespannt auf die fünfte Staffel warten, bringen ihr regelmäßig neue Aufmerksamkeit. Ihre ersten Schritte auf der Bühne machte die Britin schon als Kind. Im Südwesten Londons nahm sie bereits früh Schauspielunterricht. Ihre Mutter stieß auf Castingaufrufe für das Londoner West End und verhalf ihrer Tochter damit zu ersten Rollen. India stand unter anderem in "Der König der Löwen" und "Matilda" auf der Bühne. Ein Filmmusical gehört weiterhin zu ihren beruflichen Wünschen. Als Vorbild nennt sie Ayo Edebiri, deren Karriere sie mit Blick auf die bewusste Auswahl ihrer Projekte bewundert.

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Getty Images India Amarteifio bei der Fragerunde zu "Clarissa" beim 29. SCAD Savannah Film Festival

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Imago India Amarteifio bei den BAFTA Film Awards, Februar 2025

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