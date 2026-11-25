Fans der deutschen Fassung von Bridgerton müssen sich auf eine Veränderung einstellen: Eloise Bridgerton wird in den kommenden Folgen nicht mehr mit ihrer gewohnten Stimme zu hören sein. Maximiliane Häcke, die bislang der von Claudia Jessie (37) verkörperten Figur ihre deutsche Synchronstimme geliehen hat, beendet ihre Zusammenarbeit mit Netflix. In einem Instagram-Video erklärte sie in dieser Woche die Hintergründe ihrer Entscheidung. Auslöser sei eine neue Vertragsklausel des Streamingdienstes, nach der Synchronsprecher ihre Stimmen unentgeltlich für das Training von KI-Programmen zur Verfügung stellen sollen. Für Maximiliane kam das nicht infrage. "Ich habe natürlich gesagt, ich unterschreibe das nicht, ich mache das auf gar keinen Fall mit. Schon gar nicht unvergütet, also das ist für mich eine Absurdität", stellte sie klar. Die sechste Staffel wird bereits gedreht und die deutschen Synchronfassungen dürften zeitnah folgen, wie Moviepilot berichtet. Eloise wird deshalb wohl bald eine neue deutsche Sprecherin bekommen.

Neben dem fehlenden Honorar stört die Sprecherin vor allem, dass sie nicht absehen kann, was langfristig mit ihrer Stimme passiert. "Und ja, man kann dann immer argumentieren, das wird dann im Nachhinein vergütet, aber was helfen mir 40 Dollar (umgerechnet 36 Euro) in fünf Jahren und ich weiß überhaupt nicht, was mit meiner Stimme irgendwann geschieht?", gab sie zu bedenken. Netflix und die deutsche Schauspielgewerkschaft BFFS haben sich zwar auf verbesserte Bedingungen für Synchronsprecher ab dem kommenden Jahr geeinigt. Die umstrittene KI-Klausel bleibt jedoch weiterhin Bestandteil der Verträge. Maximiliane fiel ihre Entscheidung daher alles andere als leicht. "Das ist mir nicht leichtgefallen und diese Serie wird dann bald auch ohne meine Stimme erscheinen." Dass andere Sprecher die Bedingungen anders bewerten, akzeptiert sie. Für sich selbst sieht sie die Sache jedoch klar: "Für mich ist es eigentlich ein No-Brainer, es macht mich trotzdem nicht weniger traurig." Unter ihrem Video zeigen viele Fans Verständnis und machen ihrem Ärger über Netflix Luft. Einige kündigen sogar an, ihr Abo beenden zu wollen, wie Moviepilot berichtet.

Maximiliane ist nicht nur als deutsche Stimme von Eloise bekannt. Die Sprecherin war unter anderem auch als Prinzessin Lillifee und als Lapis Lazuli in der Serie "Steven Universe" zu hören. Mit ihrem Rückzug ist sie zudem nicht allein. Zuvor hatten bereits die deutschen Stimmen von Margot Robbie (36), Cameron Diaz (54) und Scarlett Johansson (42) ihre Zusammenarbeit mit Netflix beendet. Auch bei der Serie "Ich und die Walter Boys" kam es nach abgelehnten Verträgen zu Umbesetzungen. Bei "Bridgerton" geht es unterdessen weiter: Die fünfte Staffel ist bereits abgedreht. Im Fokus stehen Francesca Stirling (Hannah Dodd, 31) und Michaela Stirling (Masali Baduza, 30), deren Geschichte erstmals eine zentrale queere Liebesbeziehung in die Serie bringt. Auch die sechste Staffel ist bereits in Arbeit. Wer Eloise in der deutschen Synchronfassung künftig seine Stimme leihen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Anzeige Anzeige