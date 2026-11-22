In der sechsten Staffel der erfolgreichen Disney+-Krimikomödie "Only Murders in the Building" bekommt Nicola Coughlan (39) eine Gastrolle. Die Schauspielerin schlüpft in die Rolle der aus Essex stammenden Gemma und wird dabei gemeinsam mit Steve Martin (81), Martin Short (76) und Selena Gomez (34) vor der Kamera stehen. Wie Nicola jetzt in der britischen Sendung "This Morning" erzählte, beging sie kurz vor Drehbeginn allerdings einen augenzwinkernden "Fehler": Sie schaute sich noch einmal die Komödie "Vater der Braut" an, in der Steve und Martin gemeinsam zu sehen sind. Die anschließende Begegnung mit den beiden Hollywoodlegenden wurde dadurch für Nicola noch surrealer. Viel Zeit, sich auf das Treffen einzustellen, blieb ihr ohnehin nicht. Zwischen dem Angebot und dem Start der Dreharbeiten lag nur etwa eine Woche, wie Female First berichtet. "Dann sitze ich Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez gegenüber. Ich denke mir: 'Das ist verrückt'", schilderte sie.

In der Show ging die Irin genauer auf ihre besondere Vorbereitung ein. "Ich bin ein riesiger 'Vater der Braut'-Fan und habe möglicherweise den Fehler gemacht, den Film noch einmal anzusehen, direkt bevor ich mit den Dreharbeiten begann", gab sie zu. Doch nicht nur auf die Begegnung mit ihren berühmten Kollegen musste sich der "Derry Girls"-Star einstellen. Um den passenden Dialekt für ihre Rolle zu treffen, bereitete sich Nicola besonders intensiv vor. Dafür sah sie sich wiederholt die ersten beiden Staffeln der Realityshow "The Only Way Is Essex" an. Die Sendung begleitet junge Menschen aus der gleichnamigen englischen Grafschaft in ihrem Alltag und half der Schauspielerin dabei, sich den typischen Essex-Akzent ihrer Figur Gemma anzueignen. Eine Kostprobe ihres neuen Akzents gab sie direkt in "This Morning" zum Besten. Über die ungewöhnliche Rollenarbeit sagte sie anschließend: "Es hat großen Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht."

Nicola schaut sich die Serie auch selbst an. In der Sendung verriet sie, dass sie "Only Murders in the Building" regelmäßig gemeinsam mit ihrer Mutter verfolgt. "Ich liebe diese Serie. Ich schaue sie mit meiner Mutter wirklich jedes Mal", erzählte die Schauspielerin. Auch abseits der Dreharbeiten bekam Nicola einen Eindruck davon, wie vertraut Steve und Martin miteinander sind. Die beiden seien ein eingespieltes Team und würden sich immer wieder zu spontanen Einlagen animieren. So fordere Steve seinen Kollegen beispielsweise regelmäßig dazu auf, seine Katharine-Hepburn-Imitation zum Besten zu geben, wie Female First berichtet. Auch Selena habe Nicola am Set sofort herzlich willkommen geheißen. Über ihre Kollegin schwärmte sie: "Sie ist so lieb und so herzlich. Diese Besetzung ist verrückt." Für die Fans der Serie heißt es nun, sich bis zur sechsten Staffel zu gedulden, um Nicola als Gemma an der Seite des eingespielten Trios zu sehen.

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Imago Nicola Coughlan, Schauspielerin

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Instagram / stevemartinreally Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin posieren

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