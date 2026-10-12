"Outer Banks"-Star Austin North verlobt sich mit Cali Fuller

Bei Austin North (30) steht bald eine Hochzeit an! Der Schauspieler, der in der Netflix-Hitserie Outer Banks die Rolle des Topper Thornton verkörpert, hat sich mit seiner Freundin Cali Fuller verlobt. Am Sonntag veröffentlichte das Paar auf eine Reihe von Fotos, die den großen Moment zeigen: Inmitten einer romantischen Gartenkulisse ging der frühere Disney-Channel-Star vor seiner Partnerin auf die Knie. Unterlegt sind die Aufnahmen mit dem Song "Reckless Love" von Cory Asbury. In ihrer Instagram-Story konnte Cali ihr Glück offenbar kaum fassen: Sie sprang vor Freude umher und zeigte ihren Followern stolz den funkelnden Verlobungsring an ihrem Finger. Den Antrag bezeichnete sie dort als die "größte (& beste) Überraschung meines ganzen Lebens".

Wie gut das Lied zu diesem einzigartigen Moment passte, machte die frisch Verlobte im Text zum Post deutlich. "Geschrieben, lange bevor wir es wussten", hielt sie fest. Unter dem Beitrag sammelten sich schnell begeisterte Reaktionen – auch Austins "Outer Banks"-Kollegen ließen ihrer Freude in den Kommentaren freien Lauf. Madison Bailey (27), die in "Outer Banks" an seiner Seite vor der Kamera steht, jubelte: "Ahhh!! Herzlichen Glückwunsch euch beiden." Chase Stokes (34) hielt sich kürzer und schrieb schlicht: "Glückwunsch, Bruder." Jonathan Daviss gratulierte ebenfalls überschwänglich und kommentierte in Großbuchstaben: "HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, BRUDER." Auch J. Anthony Crane reihte sich in die Glückwünsche ein und richtete einige Zeilen an den Bräutigam in spe: "Das ist fantastisch. Glückwunsch, Großer. Was für ein Gentleman."

Wie lange Austin, der im Jahr 2024 wegen Körperverletzung festgenommen wurde, und Cali bereits ein Paar sind, ist öffentlich nicht bekannt. Im Januar 2026 machten die beiden ihre Liebe mit jeweils eigenen Instagram-Beiträgen offiziell. Während der Schauspieler seinen Pärchenpost damals lediglich mit einem Herz-Emoji versah, wurde seine Partnerin deutlicher und nannte die Beziehung "ein erhörtes Gebet!!". Seitdem versorgt das Paar seine Community regelmäßig mit privaten Einblicken. Cali arbeitet als Fitnesscoach sowie Influencerin, verkauft Personal Training und ein sechswöchiges Online-Programm. Erst im Oktober 2025 ist sie nach Nashville umgezogen. Eine große Bedeutung hat für sie anscheinend die Religion: Unter einem Foto, das sie in einer herzlichen Umarmung mit Austin und seiner Mutter Karen zeigt, erklärte sie, dass Gott genau gewusst habe, dass sie die beiden in ihrem Leben braucht. Sie habe demnach nicht bloß ihren Traummann gefunden, sondern gleichzeitig eine zweite Mutter dazugewonnen.

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Instagram / califulla Austin North bei seinem Antrag an Cali Fuller, Oktober 2026

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Getty Images Austin North, 2023

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Getty Images Austin North, Schauspieler

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