Körperverletzung! "Outer Banks"-Star Austin North verhaftet

Austin North (27) hat Ärger mit dem Gesetz! Der Schauspieler hatte große Bekanntheit mit der Verkörperung der Rolle des Topper in der beliebten Netflix-Serie Outer Banks erlangt. Seither durfte er aber auch in weiteren großen Projekten mitspielen, wie etwa der Romcom "Beautiful Disaster". Nun macht der US-Amerikaner jedoch nicht mit seiner schauspielerischen Karriere auf sich aufmerksam. Austin wurde wegen Körperverletzung verhaftet!

Wie aus einem Polizeibericht, der Las Vegas Review-Journal vorliegt, hervorgeht, wurde der Serienstar am Mittwoch in Las Vegas verhaftet. Austin wird in drei Fällen der Körperverletzung angeklagt – während einer Behandlung in der Notaufnahme soll er Mitarbeiter des Krankenhauses angegriffen haben. Laut der Dokumente habe der 27-Jährige einer Krankenschwester ins Gesicht geschlagen und sie gegen ein Waschbecken gedrängt. Als zwei andere Mitarbeiter versuchten, ihn aufzuhalten, soll er auch auf sie eingeschlagen haben, indem er einem von ihnen ins Gesicht stieß und einen anderen gegen einen Tisch drückte. Austin sei daraufhin ins Gefängnis gebracht worden, sei mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Am 19. März muss sich der Netflix-Star vor Gericht verantworten.

Nur einen Tag später meldete sich Austin selbst auf Instagram zu Wort und erklärte die Situation: "Ich bin sehr betrübt über die Ereignisse, die sich diese Woche in Las Vegas zugetragen haben. Mein Freund hat mich ins Krankenhaus gefahren, weil ich dachte, dass ich einen Herzinfarkt habe." Der Schauspieler betont, dass zahlreiche Tests bewiesen haben, dass sich weder Alkohol noch Drogen in seinem Blut befunden haben. Er habe eine starke Panikattacke gehabt und könne sich kaum mehr an die Ereignisse erinnern.

Getty Images Austin North, Schauspieler

Getty Images Chase Stokes, Austin North, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Madison Bailey und Madelyn Cline

Getty Images Austin North, 2023

