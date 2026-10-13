Carol Vorderman konnte vor Schmerzen kaum noch laufen

Ein Jahr voller Schmerzen liegt hinter Carol Vorderman (65). Die frühere "Countdown"-Moderatorin erkrankte plötzlich an rheumatoider Arthritis und war dadurch über weite Strecken des vergangenen Jahres stark eingeschränkt. In einem Interview mit Daily Mirror vor den Pride of Britain Awards 2026 schilderte die 65-Jährige, wie heftig die Krankheit sie getroffen hat. Ihre Hände seien auf die doppelte Größe angeschwollen, selbst kleinste Bewegungen hätten ihr Tränen vor Schmerzen in die Augen getrieben. "Ich konnte nicht laufen. Ich konnte buchstäblich nichts bewegen, ohne vor Schmerzen zu weinen", berichtete sie. Rund acht Monate lang wurde sie mit Steroiden behandelt, inzwischen muss sie nach eigenen Angaben lebenslang andere Medikamente einnehmen. Besonders schwer sei die Erfahrung für sie gewesen, weil sie stets großen Wert auf ihre Gesundheit gelegt habe.

Die Beschwerden hatten innerhalb von drei Tagen nach Reiseimpfungen für einen Thailand-Trip begonnen. Einen ursächlichen Zusammenhang kann die Moderatorin allerdings nicht belegen. Deshalb stellte sie klar: "Ich kann nicht beweisen, dass sie die Ursache waren." In der schlimmsten Phase habe sie kaum mehr tun können, als aus dem Fenster zu blicken. "Ich hoffe, dass ich eines Tages wieder ohne Schmerzen laufen kann", habe sie damals gedacht. Die lange Leidenszeit sei niederschmetternd und ein großer Schock für sie gewesen. Seitdem empfinde sie noch mehr Mitgefühl für Menschen, die dauerhaft unter Schmerzen leiden. Die Krankheit habe zudem ihre Prioritäten verschoben: Gesundheit und bewusst verbrachte Zeit seien ihr wichtiger geworden. Außerdem wolle sie sich mit zunehmendem Alter von unnötigem Besitz und Verpflichtungen befreien. Beruflich steht sie dennoch wieder auf der Bühne: Am 19. Oktober präsentiert sie zum 27. Mal die Pride of Britain Awards, zuletzt an der Seite von Ashley Banjo. Ausgestrahlt wird die Verleihung ab dem 22. Oktober auf dem britischen Fernsehsender ITV und dessen Streamingdienst ITVX.

Als ihr die Swansea University im Dezember 2025 die Ehrendoktorwürde verlieh, sprach Carol Vorderman bereits darüber, wie sehr die rheumatoide Arthritis ihren Blick auf die eigene Gesundheit verändert hat. In einem aktuellen Interview mit Daily Mirror erklärte die zweifache Mutter, dass sie inzwischen besonders auf Gemeinschaft und persönliche Nähe setze. Das Zusammenleben mit ihrer Familie und ihren Kindern habe ihrer verstorbenen Mutter Halt und einen Sinn im Alltag gegeben. Auch gemeinsames Lachen sei für ihr Wohlbefinden wichtig: Sie schätze Freunde, die sie hin und wieder necken und zum Lachen bringen. Der Austausch über Smartphones und Instagram könne persönliche Begegnungen für sie nicht ersetzen. Nach 44 Jahren im Fernsehen wurde Carol am 4. Oktober bei den BAFTA Cymru Awards mit dem Siân Phillips Award für ihren Beitrag zum Fernsehen geehrt. Eine eigene Feier plant sie nach eigenen Angaben nicht.

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Getty Images Carol Vorderman im Oktober 2019 in London

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Getty Images Carol Vorderman beim Ascot-Pferderennen im Oktober 2017

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Getty Images Carol Vorderman bei den National Television Awards 2017