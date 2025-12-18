Carol Vorderman wird mit Ehrendoktortitel ausgezeichnet

Carol Vorderman (64) wurde kürzlich mit einem Ehrendoktortitel der Swansea University ausgezeichnet – ein bewegender Moment, da die 64-Jährige immer noch gegen ihre chronischen Gesundheitsprobleme ankämpft. Die zweifache Mutter nahm die Ernennung zur Ehrendoktorin der Naturwissenschaften in einem eleganten braunen Tweedkleid sowie traditionellem Talar und Barett entgegen. In ihrer Dankesrede teilte die ehemalige "Countdown"-Moderatorin mit, wie sehr sie die Bedeutung der Wissenschaft schätzt, gerade auch im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit. "Ich wurde vor fast einem Jahr plötzlich und dauerhaft von rheumatoider Arthritis heimgesucht, und es hat lange gedauert, die richtigen Medikamente einzustellen. Ich nehme meine Gesundheit daher in keiner Weise mehr als selbstverständlich hin", sagte sie.

Mit der Swansea University verbindet Carol bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Unter anderem initiierte sie dort das "Carol Vorderman Maths Access Bursary", das jährlich 27 Schülerinnen und Schülern einen finanziellen Zuschuss von über 2200 Euro für ihre Studien gewährt. Die Ehrung erhielt sie für ihre Verdienste im Bereich der MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie im Rundfunk. In ihrer Rede äußerte sie zudem große Bewunderung für die jüngere Generation und lobte deren Verständnis für Zahlen und Wissenschaft sowie deren Kreativität und Offenheit. Ihre Ernennung krönte eine Verbindung, die bereits zahlreiche Projekte hervorgebracht hat und auf der Förderung von Talenten im Bereich der Mathematik basiert.

Privat ist die zweifache Mutter bekannt für ihre Begeisterung für technische Themen, nicht zuletzt durch ihre Tochter Katie King, die eine Vorreiterrolle einnimmt. Katie, die sich als Astronautin beworben hat, teilt die Liebe ihrer Mutter zur Wissenschaft und inspiriert Carol zusätzlich, wie sie selbst häufig betont. Während Carol durch ihre Karriere und öffentliche Auftritte oft im Rampenlicht stand, ist es vor allem die Unterstützung ihrer Familie, die ihr Kraft gibt. Ihre Verbindungen zur Swansea University und ihre Leidenschaft für MINT-Themen beweisen, dass sie nicht nur durch ihr Charisma, sondern auch durch Engagement und Fachwissen glänzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carol Vorderman in Bahrain

Anzeige Anzeige

Getty Images Carol Vorderman im Oktober 2019 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron King, Carol Vorderman und Katie King bei den Britain Awards in London im Oktober 2017