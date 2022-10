Carol Vorderman verrät: Sie datet mehrere Männer zeitgleich

Jetzt gibt Carol Vorderman (61) intime Details über ihr Liebesleben preis. Seit Beginn der 80er-Jahre steht die in Bedfordshire geborene Beauty nun schon im Rampenlicht. Besonders durch ihre Co-Moderation der Spielshow "Countdown" wurde sie seinerzeit einem breiten Publikum bekannt. Doch nicht nur in ihrem Arbeits-, sondern auch in ihrem Privatleben scheint es rundzulaufen: Jetzt verriet Carol, dass sie mit mehreren Männern gleichzeitig eine Beziehung führt.

Am Freitag war die 61-Jährige bei "This Morning" zu Gast und begann zu erzählen, dass sie die Vorstellung einer monogamen Partnerschaft mittlerweile aufgegeben habe. "Ich habe die Suche nach nur einer Person ignoriert und habe eine Reihe von 'besonderen Freunden' gefunden, wie ich sie nenne", berichtete die Moderatorin. Sie fuhr fort, dass ihre Partner einander zwar nicht kennen, jedoch sehr wohl voneinander wissen würden. Ihre verschiedenen Beziehungen würden zudem auch unterschiedlich lange andauern. So habe sie beispielsweise einen Freund, mit dem sie schon seit rund zehn Jahren Kontakt habe und der sogar schon länger als einer ihrer Ex-Ehemänner in ihrem Leben sei.

Die blonde Schönheit verriet während des Gesprächs außerdem, dass sie diese Einstellung erst richtig angenommen habe, nachdem sie 50 Jahre alt geworden sei. Carol suche zudem nicht unbedingt nach der wahren Liebe, sondern meistens eher nach Gesellschaft. "Ich will eigentlich nicht wieder heiraten. Ich will nicht wieder mit einem Mann zusammenleben und mich die ganze Zeit um ihn kümmern müssen", stellte die Autorin klar.

Getty Images Carol Vorderman bei den Britain Awards in London im Oktober 2018

Getty Images Carol Vorderman auf einem Event in Wales im März 2019

Getty Images Carol Vorderman im Oktober 2019 in London

