Carol Vorderman (60) ist gerade völlig aus dem Häuschen! Die Moderatorin machte in der Vergangenheit vor allem Schlagzeilen mit ihrem XXL-Hintern, der ihr schon zweimal den Titel "Rear of the Year" einbrachte – ein britischer Preis für besonders beeindruckende Hinterteile. Doch jetzt hatte die zweifache Mutter keine Neuigkeiten von sich mitzuteilen, sondern von ihrer ältesten Tochter Katie King. Denn die hat sich jetzt beworben, um Astronautin zu werden.

Das verkündete Carol jetzt voller Stolz auf Twitter. Die einstige "Countdown"-Gastgeberin plauderte aus, dass bei der European Space Agency (ESA) zum ersten Mal seit elf Jahren eine Stelle als Astronaut frei geworden sei. Wie sie erzählt, freue das vor allem ihre Tochter, die 30-jährige Mathematikerin Katie, die nun versuchen wolle, diesen Job zu ergattern. "Mein Mädchen ist so unglaublich aufgeregt... sie bewirbt sich", schreibt die Britin.

Ulkiger Funfact: Während eines Auftritts in der Fernsehsendung Loose Women hatte Carol 2018 verraten, dass sie die erste Person sein wolle, die im Weltall Sex hat. Knapp drei Jahre später könnte ihre Tochter sie nun vielleicht bald ins All transportieren, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Getty Images Carol Vorderman auf einem Event in Wales im März 2019

Getty Images Cameron King, Carol Vorderman und Katie King bei den Britain Awards in London im Oktober 2017

Getty Images Carol Vorderman beim Ascot-Pferderennen im Oktober 2017

