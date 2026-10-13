Darum wollen Keri Russell und Matthew Rhys nicht heiraten

Keri Russell (50) und Matthew Rhys (51) sind seit Ende 2013 ein Paar – vor den Traualtar werden die beiden aber wohl nie schreiten. Im Podcast "Dear Chelsea" erklärte die Schauspielerin jetzt, warum Heirat für sie kein Thema mehr ist. Nach ihrer ersten Ehe habe sie schlicht keinen Bedarf an einer weiteren. "Ich hatte schon eine große Feier, wisst ihr. Ich kann mich ständig schick anziehen, und ich weiß, dass die Ehe für viele Menschen etwas anderes bedeutet", schilderte sie. Auch die gesellschaftlichen Zwänge, die Frauen früher vor den Traualtar trieben, spielen für sie keine Rolle mehr. "Früher mussten Menschen verheiratet sein, um eine Kreditkarte zu haben. Heute können wir Kreditkarten haben. Ich muss meinen Nachnamen nicht abgeben", begründete Keri ihre Entscheidung. Von einem Ring an ihrem Finger macht sie ihre Beziehung also nicht abhängig.

In Sachen großer Liebesbekundungen vertritt sie die gleiche Meinung. Vor der Emmy-Verleihung 2026 nahm sie ihrem Partner sogar ausdrücklich den Druck, ihr vor einem Millionenpublikum eine Liebeserklärung machen zu müssen. "Nimm mich von deiner Liste. Du musst mir nicht danken. Ich weiß, dass du mich liebst", habe sie zu ihm gesagt. Beide seien vor der Preisverleihung nervös gewesen, Matthew war vor allem um die mögliche Dankesrede besorgt. Denn bei einer Rede im Jahr 2018 vergaß er, bestimmten Personen zu danken, die ihm das letzten Endes übel nahmen. Das Fehlen von Keris Namen in der Dankesrede hat also nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun. Trotz Nervosität war der Abend für den Schauspieler ein voller Erfolg: Er nahm letzten Endes gleich zwei Emmys mit nach Hause.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2012 bei den Dreharbeiten zu "The Americans". Ausgerechnet dort spielten sie ein verheiratetes Agentenduo – ein Paar im echten Leben wurden sie erst Ende 2013. 2016 kam ihr gemeinsamer Sohn Sam zur Welt, der mittlerweile zehn Jahre alt ist. Keri ist zudem Mutter von Sohn River und Tochter Willa Lou, die aus ihrer Ehe mit Shane Deary stammen. Diese Beziehung hielt von 2007 bis 2013. Ihren Alltag halten die beiden Schauspieler weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und geben nur selten Einblicke in ihr Privatleben.

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Getty Images Keri Russell im August 2019

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Getty Images Matthew Rhys und Keri Russell bei der Netflix Emmy Celebration im Chateau Marmont in Los Angeles, 14. September 2026

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Getty Images Matthew Rhys, Emmy-Gewinner 2026