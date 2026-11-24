Matthew Rhys (52) hatte einst die Chance, der neue James Bond zu werden – doch ein einziger Witz hat ihn offenbar um die Rolle gebracht. Das erzählte der Schauspieler jetzt im Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" dem Gastgeber Conan O'Brien (63). Anfang der 2000er suchten die Macher der Agentenreihe nach einem Nachfolger für Pierce Brosnan (73). Deshalb wurde Matthew zu einem Treffen in die Londoner Büros der Familie Broccoli eingeladen, die die Bond-Filme seit Jahrzehnten produziert. Als man ihn fragte, was er an der legendären Figur ändern würde, konnte sich der Waliser einen Scherz nicht verkneifen: "Hinken." Doch dabei beließ er es nicht. Matthew schlug außerdem vor, 007 eine Augenklappe zu verpassen. Bei den Anwesenden kamen seine Vorschläge allerdings gar nicht gut an. "Es wurde sehr still und dann brach ich einfach zusammen", schilderte er.

Wie das Vorsprechen ausging, brachte der Schauspieler im Gespräch mit Conan trocken auf den Punkt: "Nun, ich spiele Bond nicht und habe es auch nie getan." Letztendlich sicherte sich Daniel Craig (58) die begehrte Rolle und verkörperte 007 erstmals 2006 in der Neuverfilmung von "Casino Royale". Anschließend kehrte er in "Ein Quantum Trost", "Skyfall", "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben" als Geheimagent zurück. Nach insgesamt 15 Jahren verabschiedete sich Daniel 2021 von seiner Rolle als Bond. Mittlerweile steht Robert Pattinson (40) als sein Nachfolger fest. Die Regie des nächsten Films soll Denis Villeneuve (59) übernehmen.

Auch wenn es mit der Rolle des James Bond nicht geklappt hatte, gelang Matthew später ausgerechnet mit einer anderen Spionagefigur einer seiner größten Karriereerfolge. In der Dramaserie "The Americans" verkörperte er über sechs Staffeln hinweg den sowjetischen Agenten Philip Jennings, der gemeinsam mit seiner Ehefrau als vermeintlich ganz normaler US-Bürger lebt. Seine Serienpartnerin Keri Russell (50) spielte Elizabeth Jennings. Die beiden wurden auch im echten Leben ein Paar. Für seine schauspielerische Leistung erhielt Matthew 2018 den Emmy als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie". Bei der Emmy-Verleihung 2026 konnte er außerdem einen besonderen Erfolg verbuchen: Für "Widow's Bay" und "The Beast in Me" gewann er im selben Jahr zwei Hauptdarstellerpreise in unterschiedlichen Kategorien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Rhys, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Pierce Brosnan als James Bond in "Stirb an einem anderen Tag"

Anzeige Anzeige