Matthew Rhys liebt es, in Schurkenrollen zu schlüpfen

Matthew Rhys (51) scheint sichtlich Gefallen daran zu finden, die dunklen Seiten seiner Figuren auszuleben. In der Netflix-Serie "The Beast in Me" verkörpert der Waliser den soziopathischen Immobilienmogul Nile Jarvis – eine Rolle, die selbst ihn überraschte. In der Sendung "The Arts Hour" beim BBC World Service erzählte er, dass ihm solche Angebote normalerweise gar nicht gemacht werden. "Ich war sogar überrascht, als sie wegen Nile Jarvis in 'The Beast in Me' auf mich zukamen, weil mir solche Rollen normalerweise nicht angeboten werden. Deshalb habe ich die Chance sofort ergriffen, denn es war etwas völlig Neues für mich", erklärte der Schauspieler. Matthew scherzte in dem Interview: "Ich bin froh, dass die Welt jetzt mein wahres Ich sieht."

Für Schauspieler seien Bösewichte besonders dankbare Rollen, schwärmte Matthew im Interview weiter. "All die Klischees über das Spielen von Bösewichten stimmen. Sie sind wie kleine, saftige Steaks, in die man seine Zähne schlagen kann", erklärte er. Wichtig sei für ihn allerdings, dabei nicht zu übertreiben. Wenn seine Darstellung zu sehr in Richtung eines klischeehaften "Mwah-ha-ha-ha"-Schurken abdriftete, habe der Regisseur ihm dies mit einer pantomimischen Bewegung zum Verdrehen eines Schnurrbarts signalisiert. Dass ihm Antagonisten so viel Freude bereiten, erklärte der Schauspieler damit, dass solche Figuren innerhalb einer Geschichte meist extremer angelegt und dadurch oft dramatischer zu spielen seien. Für seine Rolle als Nile Jarvis wurde er mit einem Emmy als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. Am selben Abend erhielt er außerdem einen Emmy für seine Darstellung des Bürgermeisters Tom Loftis in der Apple TV+-Serie "Widow's Bay".

Privat lebt Matthew in Brooklyn mit seiner langjährigen Partnerin Keri Russell (50), die er bei der gemeinsamen Arbeit kennenlernte. Für die Spionageserie "The Americans" standen die beiden gemeinsam vor der Kamera. Seine Rolle als Philip Jennings brachte Matthew bereits acht Jahre vor seinem aktuellen Erfolg einen Emmy als "Bester Hauptdarsteller" ein. Das Paar hat einen zehnjährigen Sohn namens Sam. Außerdem ist Matthew Stiefvater von Keris Kindern River und Willa aus ihrer früheren Ehe. Dass seine Karriere einmal diesen Weg einschlagen würde, war allerdings lange nicht abzusehen. Nach seinem Auftritt in "The Graduate" am Londoner West End an der Seite von Kathleen Turner (72) im Jahr 2000 blieb er mehr als eineinhalb Jahre ohne Engagement. Zwischenzeitlich habe er sogar darüber nachgedacht, die Schauspielerei aufzugeben. Stattdessen führte er Gespräche über einen möglichen Eintritt in die britische Armee, wurde dort jedoch abgelehnt.

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Getty Images Matthew Rhys, Schauspieler

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Getty Images Matthew Rhys, Emmy-Gewinner 2026

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Getty Images Matthew Rhys mit Gattin und Schauspielkollegin Keri Russel