Will Friedle (50) erinnert sich an einen ziemlich holprigen ersten Serienkuss mit Keri Russell (50). In seinem neuen Buch "Book Meets World: The Definitive Inside Story of the Hit Sitcom Boy Meets World", aus dem das OK Magazin zitiert, erzählt der Schauspieler, wie es am Set von "Das Leben und Ich" zu der Panne kam. In der ersten Staffel trat Keri als Nichte von Mr. Feeny auf, dem Nachbarn und Mentor von Wills Rolle Eric. Für eine Szene sollte Will seine Kollegin küssen. Im Drehbuch war ausdrücklich von einem "guten Kuss" die Rede, doch damit konnte er nichts anfangen. Will war damals gerade einmal 16 Jahre alt und hatte bis dahin noch nie eine Kussszene gedreht. Also fragte er kurzerhand seine Kollegin, was damit gemeint sei. Keris Antwort fiel denkbar knapp aus: "Zunge." Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten: Gleich beim ersten Versuch stießen die beiden mit den Zähnen zusammen. Rückblickend beschreibt Will den Moment als peinlich.

Der missglückte erste Versuch hatte allerdings Folgen für Wills weitere Arbeit am Set. Die Sitcom lief insgesamt sieben Staffeln lang, und in dieser Zeit standen für ihn noch einige romantische Szenen an. Daran ging er nach der Erfahrung mit Keri aber anders heran. Statt bei Kussszenen einfach etwas vorauszusetzen, suchte er fortan vorher das Gespräch mit seinen Schauspielkolleginnen. Dabei klärte er, welche Grenzen sie hatten und was sie von der jeweiligen Szene erwarteten. Den Anstoß für diese Absprachen gab nach seinen eigenen Worten Keri. "Vieles davon war Keri zu verdanken", schreibt Will in seinem Buch. Und er legt nach: "Sie hat mich gewissermaßen an die Hand genommen und mich da durchgeführt." Aus dem kleinen Zahn-Crash wurde für den Schauspieler damit eine Lektion, die er nach eigener Schilderung in seine weitere Arbeit am Set mitnahm. Ein Kuss mit Folgen also – wenn auch etwas anders, als es sich die Drehbuchautoren damals vermutlich ausgemalt hatten.

Keri war in "Das Leben und Ich" übrigens nur ein einziges Mal zu sehen. Sie hatte einen Gastauftritt in der Episode "Grandma Was a Rolling Stone". Darin spielte sie die Nichte von Mr. Feeny, der von William Daniels (99) verkörpert wurde. Für Will fiel der Dreh in eine besonders prägende Zeit seines Lebens. Während der ersten Staffel war er erst 16 Jahre alt und lebte zum ersten Mal weit weg von seiner Familie. Gleichzeitig musste er sich an den Arbeitsalltag einer Serienproduktion gewöhnen – eine ganze Menge Neues auf einmal. Jahrzehnte später greift er die Erfahrung mit Keri nun in seinem Buch auf. Darin macht er deutlich, wie sehr ihre Hilfestellung von damals seine späteren Absprachen mit Kolleginnen geprägt hat. Über deren Grenzen hinwegzugehen, kam für ihn danach nicht infrage – stattdessen wurde vorher geredet.

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Getty Images Will Friedle beim iHeartRadio Music Festival am 22. September 2023 in Las Vegas

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Getty Images Keri Russell im August 2019

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