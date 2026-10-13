Gleb Savchenko wirft Ex vor, Tochter Abnehmpillen zu geben

Gleb Savchenko (43) macht in einem seit Monaten laufenden Sorgerechtsstreit schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Elena Samodanova. Wie aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, hervorgeht, behauptet der Tänzer, seine 15-jährige Tochter Olivia habe ihm von abwertenden Bemerkungen ihrer Mutter erzählt – über ihren Körper, ihr Gewicht und ihr Aussehen. Zudem soll Elena dem Mädchen Medikamente zum Abnehmen gegeben haben. Das sei alles ohne seine Zustimmung und ohne angemessene medizinische Begleitung geschehen.

Olivia soll ihrem Vater außerdem von weiteren Strafmaßnahmen berichtet haben. So soll ihre Mutter über einen längeren Zeitraum nicht mit ihr gesprochen und zudem die Tür ihres Zimmers haben entfernen lassen. Gleb mache sich den Dokumenten zufolge große Sorgen um das körperliche und emotionale Wohlergehen seiner Tochter. Er bittet das Gericht deshalb, einzuschreiten und beide gemeinsamen Kinder zu schützen. Eine Änderung des hauptsächlichen Wohnorts der Mädchen verlangt die Dancing with the Stars-Bekanntheit laut den Unterlagen allerdings nicht. Aktuell leben die beiden Töchter bei ihrer Mutter in Hongkong.

Der Streit zwischen Gleb und seiner Ex schwelt bereits seit Längerem. Der Choreograf hatte zuvor behauptet, Elena habe ihre gemeinsamen Töchter deutlich länger in Hongkong behalten, als es für den ursprünglich nur vorübergehenden Aufenthalt vorgesehen gewesen sei. Darüber hinaus warf er Elena und ihrem Verlobten vor, Olivia unangemessene Nachrichten über ihn geschickt zu haben – darunter auch sexuell eindeutige Bemerkungen. Elena wies diese Anschuldigungen als vollständig falsch zurück. Zudem erhob auch sie Vorwürfe gegen ihn: Gleb habe Olivia zu Unrecht in Los Angeles behalten, statt sie nach Hongkong zurückzubringen. Dort hätten die beiden Mädchen nach ihrer Darstellung längst ihren Lebensmittelpunkt aufgebaut.

Anzeige Anzeige

Imago Gleb Savchenko bei der Blue Jacket Fashion Show 2026 zugunsten Zero Prostate Cancer in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / glebsavchenkoofficial Gleb Savchenko mit seinen Töchtern Olivia und Zlata

Anzeige Anzeige

Imago Gleb Savchenko und Elena Samodanova bei den World Choreography Awards, 2019