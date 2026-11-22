Brooks Nader (29) kann sich einen Seitenhieb gegen ihren Exfreund Gleb Savchenko (43) nicht verkneifen. Der Tänzer ist seit Kurzem auf OnlyFans aktiv – und das Model kommentiert diesen Schritt mit reichlich Spott. Am Freitag war Brooks bei der Drive-by-Party von People und InStyle anlässlich des Las Vegas Grand Prix zu Gast. Von E! News auf das neue Projekt angesprochen, reagierte sie wenig überrascht. "Wow! Verdien dein Geld, Schatz. Ich meine, er ist kein Profi mehr, also muss er irgendwie ein Einkommen haben", erklärte sie mit Blick auf den ehemaligen Dancing with the Stars-Profi. Zu seinen Abonnenten möchte sie allerdings nicht gehören. Den Grund lieferte die Influencerin gleich mit: "Ich habe es schon gesehen, also will ich das nicht wirklich. Es ist mir egal." Weiter beschäftigen will sich Brooks mit Glebs freizügigen Inhalten offenbar nicht.

Die beiden lernten sich 2024 in der 33. Staffel von "Dancing with the Stars" näher kennen. Als Tanzpaar verbrachten sie viel Zeit miteinander, trainierten gemeinsam und traten Woche für Woche auf dem Parkett an. Bereits kurz nach Beginn der Staffel wurde über eine mögliche Romanze spekuliert. Tatsächlich entwickelte sich zwischen Brooks und Gleb eine Beziehung, die allerdings nicht ohne Schwierigkeiten verlief. Im April 2025 trennten sie sich endgültig – etwa sieben Monate nach den ersten Liebesgerüchten. Eine klare Erklärung für das Scheitern ihrer Verbindung gab Gleb anschließend nicht. Gegenüber Us Weekly erklärte er nach dem Beziehungsende lediglich, dass er "nicht alle Antworten" habe. Was genau zwischen ihm und Brooks zum endgültigen Bruch geführt hatte, ließ der Tänzer damals offen.

Brooks blickte später deutlich kritischer auf die gemeinsame Zeit zurück. Im Podcast "Olivia's House" beschrieb sie die Beziehung als "toxisch". Die starke Anziehung zwischen ihnen brachte sie auch damit in Verbindung, dass beide nachtragend gewesen seien. "Wir haben uns während der gesamten Staffel einfach die abgefucktesten, toxischsten und nachtragendsten Dinge angetan. Wenn ich ihn wütend machen und ausgehen wollte, wusste ich, dass ich das konnte, weil es sein Job war, am nächsten Tag acht Stunden mit mir zu verbringen", erzählte sie. Nach der Trennung war Gleb fast ein Jahr mit dem OnlyFans-Model Kaitlin Trujillo zusammen. Anfang November bestätigte er das Liebes-Aus, betonte aber, weiterhin mit ihr befreundet zu sein. Brooks wurde in diesem Jahr mit Schauspieler Taron Egerton (37) in Verbindung gebracht. Bereits im Mai erklärte sie E! News über ihre Vorlieben beim Dating: "Ich mag ein bisschen Chaos. Wenn es zu ruhig ist, bin ich weg."

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Getty Images Brooks Nader bei den 78. Primetime Emmy Awards in Los Angeles, September 2026

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Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

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