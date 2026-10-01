Im Streit: Gleb Savchenkos Ex legt geringes Einkommen offen

Zwischen Gleb Savchenko (43) und seiner Ex-Frau Elena Samodanova tobt derzeit ein Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Töchter. Im Rahmen des laufenden Verfahrens musste Elena nun ihre finanzielle Lage offenlegen – und die sieht alles andere als rosig aus. Das berichtet TMZ unter Berufung auf neue Gerichtsunterlagen, die dem Portal vorliegen. Demnach kam die mittlerweile in Hongkong lebende Mutter zuletzt auf ein monatliches Einkommen von gerade einmal umgerechnet 3.270 Euro vor Steuern. Dem stehen allerdings deutlich höhere Kosten gegenüber.

Ihre monatlichen Gesamtausgaben beziffert die Ex-Frau des "Dancing with the Stars"-Profis in der Aufstellung auf rund 15.000 Euro. Hinzu kommen Schulden von mehr als 108.000 Euro, die sie in den Dokumenten angibt. Damit klafft zwischen Einnahmen und Ausgaben eine erhebliche Lücke. Den Schuldenhaufen erklärt Elena in den Dokumenten mit einem Kredit, den sie für die Renovierung eines Hauses aufgenommen habe. Der zweite Teil stammt demnach aus einer Kreditlinie, über die die Lebenshaltungskosten der Familie finanziert worden seien.

Im Sorgerechtsstreit wirft Gleb Elena vor, beide Töchter unter der Ausrede eines "vorübergehenden Umzugs" nach Hongkong gebracht und dann zwei Jahre dort festgehalten zu haben. Die beiden Töchter des einstigen Paares leben derzeit getrennt voneinander: Während Olivia bei ihrem Vater in Los Angeles wohnt, lebt ihre Schwester Zlata bei Elena in Hongkong. Dort hat die Tänzerin inzwischen eine neue Familie gegründet – vor rund zehn Monaten bekamen sie und ihr Verlobter Vlad ihre gemeinsame Tochter Victoria.

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Getty Images Elena Samodanova, 2017

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Getty Images Gleb Savchenko und Elena Samodanova

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