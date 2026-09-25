Tochter muss zurück: Gleb Savchenko scheitert vor Gericht

Der Profitänzer Gleb Savchenko (43) ist mit seinem Vorhaben gescheitert, seine 15-jährige Tochter Olivia dauerhaft bei sich in Los Angeles zu behalten. Wie Daily Mail nun berichtet, entschied das Gericht bei einer Anhörung Mitte September, dass Hongkong der Lebensmittelpunkt der Teenagerin ist. Damit wies es den Eilantrag des Tanzprofis ab. Olivia trat sofort nach dem Gerichtstermin gemeinsam mit ihrer Mutter Elena Samodanova die Rückreise nach Hongkong an. Elena war eigens angereist, um an der Verhandlung teilzunehmen. Zusätzlich verpflichtete das Gericht die geschiedenen Eltern dazu, an einer Mediation der Family Court Services teilzunehmen, um den internationalen Sorgerechtsstreit aufzuarbeiten. Eine endgültige Regelung für die Zukunft steht damit weiterhin aus.

Der ehemalige Dancing with the Stars-Tänzer hatte vor Gericht behauptet, seiner Tochter drohe bei einer Rückkehr nach Hongkong ein "ernstes Risiko körperlicher und psychischer Schäden". In seinen Unterlagen warf er Elena vor, die Jugendliche zu Gewichtsverlustmedikamenten und zu anstrengendem Tanztraining gedrängt sowie ihr Äußeres abgewertet zu haben. Zudem führte er Depressionen und Ängste seiner Tochter an. Die Mutter wies die Vorwürfe deutlich zurück: Es seien "nur leere Worte ohne jeden Beweis", argumentierte sie. Im Gegenzug beschuldigte sie ihren Ex-Mann, Olivia nach einem Besuch ab dem 9. Juli unrechtmäßig in Los Angeles behalten zu haben. Als Beleg legte sie unter anderem ein mutmaßliches Foto der weinenden Olivia samt Nachricht vor: "Papa sagte, ich könne jederzeit gehen, aber er gibt kein Geld mehr für mich oder irgendetwas anderes aus, nicht einmal für den Heimflug." Außerdem habe Gleb versucht, das Mädchen ohne ihre Zustimmung an einer Schule in Los Angeles anzumelden.

Bereits seit Juli war der Streit um Olivia vor dem Los Angeles Superior Court eskaliert. Zu dem Zeitpunkt beantragte der Tanzprofi das Eilsorgerecht und behauptete, seine Ex-Frau habe eine Absprache gebrochen, die gemeinsamen Töchter nach einem Jahr in Hongkong wieder in die USA zu bringen. Elena hielt in ihren Unterlagen dagegen, der Umzug sei nach der Scheidung gemeinsam vereinbart worden – die Stadt sei nach wie vor das Zuhause und der rechtliche Wohnsitz der Kinder. Neben Olivia haben die beiden noch eine zweite gemeinsame Tochter. Vor dem Termin, der jetzt zur Rückreise nach Hongkong führte, hatte Gleb den Streit schon einmal öffentlich kommentiert und betont, dass er nur seine Tochter schützen möchte.

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Getty Images Gleb Savchenko bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Imago Gleb Savchenko und Elena Samodanova bei den World Choreography Awards, 2019

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Instagram / glebsavchenkoofficial Gleb Savchenko und seine Tochter